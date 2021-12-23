北市防疫旅館送錯確診者 陳時中：加強核對身分

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）台北市防疫旅館送錯確診者，指揮中心指揮官陳時中今天表示，相信應是無心之過，要求加強身分核對，叫計程車都會確認身分，更何況是送病人，不可僅光靠房號辨識。

台北市某防疫旅館發生送錯確診者的烏龍事件，誤將一般房客當成篩檢陽性的房客後送至醫院。

針對台北市防疫旅館送錯確診者事件，外界關注是否懲處主管單位。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，運送病人標準流程清楚，雖然這起事件相對單純，但會要求地方衛生局呈交報告，防疫不可大意。截至目前為止，全台防疫旅館送確診者就醫，只接到這一起烏龍事件。

另外，春節檢疫3大方案，除14天防疫旅館檢疫，有條件開放10+4、7+7居家檢疫，自21日起，7+7方案旅客，檢驗陰性後，陸續返家完成檢疫，但同住者共用浴室房間難查核。陳時中提醒，絕對不准共用浴室及房間，一旦發現違規，將施以重罰。

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陳時中說，讓入境者回家完成檢疫，是基於信任，長期以來，防疫是仰賴民眾配合自律，即使同住家人完整接種，並不代表就可在家交流，在家檢疫比照防疫旅館或集中檢疫所檢疫，應該足不出戶，不可在家裡趴趴走，同住家人也應配合，避免社區風險。

至於各界關注大樓管委會是否可公布居家檢疫者個資，指揮中心發言人莊人祥重申，散布居家檢疫者個資恐怕已涉及個資洩漏，當事人可向警方提出權益申告。（編輯：管中維）1101223