英格蘭單日確診10萬 衛生大臣：新年前防疫不升級

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）儘管英格蘭單日新增近10萬例COVID-19確診，英國衛生大臣賈維德今天仍表示，2021年結束前防疫不會再升級。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭都實施新的因應措施，但英國首相強生（Boris Johnson）堅持不跟進，因為防疫升級會得不到同黨同僚的支持。

英國政府今天發布的部分數據顯示，英格蘭新增9萬8515例COVID-19確診病例。若把蘇格蘭、威爾斯、北愛的病例數加進去，英國的確診案例數可能會略低於24日時的12萬2186例高峰。

儘管如此，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，內閣於未來幾天內不會祭出任何新防疫措施。他說：「新年之前都不會有進一步的（防疫）措施。」

「邁入新的1年之後，我們當然會檢視是否有需要實施進一步的措施。」

他表示，英格蘭各地的確診病例有約90%是高傳染力的Omicron變異病毒株，民眾在歡慶新年時應格外小心。

倫敦當局的焦點放在Omicron住院人數上，且正在等新證據出爐，看醫療診所能否應付高傳染率。早期數據顯示Omicron的住院風險較低。

政府最新數據顯示，英格蘭住院COVID-19患者有8474人，是今年3月以來新高，但遠低於今年1月的逾3萬4000人高峰。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101228