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世衛示警Omicron恐使醫護超負荷 各國出招壓疫情

2021/12/28 22:42
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（中央社柏林28日綜合外電報導）世界衛生組織今天警告，即使初步研究顯示COVID-19變異株Omicron症狀較輕，仍可能導致醫護體系難以承受。同時中國和德國等國家為了遏制確診激增，已再度實施嚴格防疫限制。

法新社報導，在美國多個州和多個歐洲國家的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數創新高之際，中國再把數以十萬計的人納入封城限制。

COVID-19疫情升溫導致全球大亂。該如何控制病毒擴散，又不會讓防疫限制妨害經濟，許多國家試圖找到平衡點。

美國已把無症狀病例的隔離時限砍半，試圖降低防疫造成的干擾；法國則是下令企業每週至少3天讓員工居家辦公。

歐洲最大經濟體德國連續第2年在新年前限制人們彼此接觸，同時關閉夜店，並強迫體育競賽閉門進行。

中國正在對抗21個月來最高的單日確診數字。相對於全球熱點，中國疫情規模雖然小得多，但並未放寬清零戰略。延安市多個區域限制民眾踏出家門，數以十萬計的居民受影響；同時，人口達1300萬的西安市實施禁足已來到第6天。

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多國確診激增，是受到具高度傳染力的Omicron變異株驅使。世界衛生組織（WHO）警告，即使初步發現顯示Omicron症狀較輕，仍舊大意不得。

世衛歐洲區COVID事件負責人史摩伍德（Catherine Smallwood）警告：「Omicron（病例）快速增長，即使症狀較輕，仍會導致大量的人住院，尤其是未接種疫苗的族群，並導致衛生體系和其他關鍵服務普遍大亂。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1101228

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