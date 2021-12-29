韓國疫情再襲 普信閣線上跨年民眾虛擬敲鐘

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國原本在11月展開階段性恢復日常計畫，無奈確診人數大增，重新緊縮防疫規範，最具代表性的普信閣跨年敲鐘儀式也連續第二年線上播放影片舉辦，但新增元宇宙平台，讓民眾得以虛擬身份參與敲鐘。

韓國今年防疫有成，原本11月開始鬆綁防疫規範，放寬私人聚會人數及大眾利用設施營業時間限制，但防疫鬆綁後確診人數不斷增加，加上新種病毒Omicron現蹤，使韓國政府不得不宣布恢復實施社交距離規範。

不過，即使恢復社交距離規範，從街上人潮及大型活動舉辦狀況看來，今年跨年預期將比去年熱鬧許多。經過兩年疫情，韓國民眾看來已逐漸習慣疫情下生活，也有可能是對動輒數千例的單日確診數感到麻痺，首爾街頭已不如去年一般冷清。

防疫當局目前也未對跨年活動硬性要求，除現行私人聚會人數限制及集會活動人數上限限縮外，都交由地方政府依各地疫情判斷決定，疫情前慣例的跨年及日出慶祝活動雖全數取消，但觀看日出的熱門景點卻不像去年一樣全數封閉。

各國立公園及部分熱門海岸景點雖已宣布在12月31日下午3時至隔天元旦上午7時暫停開放，江陵市、高城郡等部分臨海城鎮則尚未宣布封閉，僅呼籲民眾保持社交距離。

不甘在家觀看日出轉播的民眾預期也將比去年來得多。據文化體育觀光部統計，各大飯店在跨年前後的訂房率約73%，旅客可能選擇到過去較不熱門的私房景點觀看日出。

連續兩年舉辦線上敲鐘儀式的普信閣，今年為吸引民眾留在家觀看，祭出更多元活動。首爾市政府今年請來於東京奧運奪金的韓國女子射箭國手安山、在「魷魚遊戲」中飾演靈魂人物吳一男的演員吳永秀、Rapper李泳之與市長吳世勳參與敲鐘儀式，在各地熱門景點也設置小型普信閣模型。

除以YouTube及臉書粉絲專頁轉播外，今年敲鐘儀式特別融合成為熱門議題的元宇宙平台，讓民眾得以透過虛擬身份參與敲鐘活動、拍攝紀念照。同時，透過首爾市政府與SKTelecom合作打造的360度VR服務，也能觀看位於鐘閣十字路口的普信閣全景。

雖然今年仍未能實現恢復疫情前日常目標，但韓國的跨年在疫情下卻發展出更多元樣貌，展現困境下的各種可能性。（編輯：韋樞）1101229