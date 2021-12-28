韓國疫情趨緩 擬縮短Omicron接觸者隔離期

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國防疫當局今天表示，從上週各項疫情指標看來，整體疫情規模正在縮減，評估已從擴散態勢轉為趨緩；Omicron感染者及密切接觸者的隔離時間也將與其他病毒株統一，從現行的14天縮短至10天。

根據中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，韓國新增3865例確診，單日確診數時隔28天降至4000例以下，雖然不能排除週末採檢量較少的因素影響，與上一週週末相比仍趨緩。

不過，重症患者人數及病歿人數尚未開始減少，重症人數連續8天維持在1000例以上，27日病歿人數新增46例。

重症患者與病歿人數居高不下的主因在於抵抗力較差的60歲以上確診者占比高，不過近一週占比已從30.5%降至25.5%，60歲以上族群接種追加疫苗比例也超過7成。當局評估，重症與病歿人數下降時點大概會較單日確診人數下降時點晚5到10天。

此外，當局指出，若新種病毒Omicron快速擴散，可能造成輕症患者快速增加，在擴大病床數同時，也須做好居家治療所需準備。

但由於對Omicron相關研究及了解增加，中央防疫對策本部評估Omicron與Delta其他既存病毒的傳播期並無差異，因此決定將現行針對Omicron感染者與密切接觸者的隔離規定與他種病毒株相關案例統一，預估最晚自下週起實施。

韓國目前規定無症狀感染者必須隔離10天，出現症狀時就必須延長隔離10天。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前也更新建議，將無症狀患者隔離天從10天縮減至5天；對此，韓國當局表示，目前國內就再縮減隔離天數的相關證據尚不充足，當前不太可能跟進美國作法。（編輯：陳惠珍）1101228