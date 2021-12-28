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單日確診創新高 法國下令增加居家辦公時間

2021/12/28 12:33（12/28 12:51 更新）
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（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）今天表示，政府將下令企業儘可能讓員工一週至少3天居家辦公，以遏止第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

COVID-19新變異株Omicron來勢洶洶，讓醫院再度面臨不堪負荷的威脅。法國政府表示，鑑於病毒迅速擴散，法國將進一步收緊防疫措施，但不會在跨年夜實施宵禁，學校也將依照計畫於明年1月初恢復開放。

路透社報導，居家辦公的新措施將持續至少3週，是當局針對Omicron疫情召開內閣危機會議後宣布的數項措施之一。

法國25日通報單日新增逾10萬例確診，創下近2年前疫情首度爆發以來新高，許多專家警告接下來幾週數字還會迅速增加。

卡斯特克斯在巴黎召開記者會表示：「這一切看似一場沒完沒了的電影…但多虧我們集體動員，我們如今是全球疫苗接種率最高的國家之一。」

他說，法國抗疫支柱依然是推動普遍接種疫苗，這會讓政府免於實施更多限制性措施，像是宵禁或要求店家停業，這些措施恐重創經濟。

卡斯特克斯說，進入餐廳、電影院和其他場所須出示的「健康通行證」現在僅供完整接種疫苗者使用，未接種疫苗者近期的COVID-19陰性篩檢結果將不再作數。

他還說，將禁止在咖啡廳和酒吧內站立飲食，僅允許在固定餐桌座位用餐，不過他已推遲針對跨年夜慶祝活動祭出宵禁的舉措。

法新社報導，法國目前有78%人口至少接種一劑疫苗，政府表示，這代表目前全國5歲以上且符合接種資格者有9成已打完一劑疫苗。

卡斯特克斯再度呼籲民眾接種加強針，根據目前規定，接種第1劑疫苗滿3個月後就能施打加強針。

「紐約時報」報導，卡斯特克斯還說，政府將限制大型公共活動的規模，室內上限2000人、室外5000人，自2022年1月3日開始實施，至少為期3週。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直拒絕祭出新的宵禁、關閉或封鎖措施，而是選擇把焦點放在疫苗計畫上，目前約有600萬名符合資格者尚未接種疫苗。

有些法國醫師和流行病學家日益擔心，光是關注疫苗接種卻不對公共集會施以限制，不足以防止住院人數大幅上升。

50名衛生專家在25日出刊的「星期日報」（Journal du Dimanche）向法國衛生部長致上公開信，對自11月以來有超過30萬名兒童和青少年確診COVID-19提出警告。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101228

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