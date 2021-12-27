新加坡新規定 外籍人士申請工作證須完整接種

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）新加坡COVID-19疫苗覆蓋率近9成，明年2月起，接種疫苗將成為批准外籍人士申請工作證、長期准證及永久居民身分的必要條件。新加坡至今發現546例Omicron變異株確診病例。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron來勢洶洶，新加坡衛生部26日深夜發布新聞稿表示，Omicron在全球超過110國現蹤，主要在非洲及歐洲。根據觀察，Omicron變異株傳染力較強，已取代Delta成為許多國家目前流行的變異株，包括英國及丹麥。

衛生部表示，截至25日，新加坡發現546起Omicron病例，包括443起境外移入、103起本土病例。

衛生部表示，迄今新加坡未出現Omicron重症病例，這可能跟大多數個案已完整接種且確診者年齡層較低有關。國際資料顯示，打2劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗後，感染Omicron變異株出現症狀的風險可降低35%，若再接種追加劑，風險可進一步降低75%。

衛生部預期，未來將出現更多Omicron病例，但跟Delta相比，重症及死亡病例會較少，這主要由於Omicron較不會引發重症，以及接種疫苗、追加劑的保護力。

截至25日為止，新加坡87%人口已完整接種，36%接種了追加劑。

為維持高度疫苗覆蓋率，衛生部表示，星政府先前要求持長期准證入境者須完整接種COVID-19疫苗，如今進一步宣布，明年2月1日起，接種疫苗將成為批准外籍人士申請工作證、各類長期准證、學生證件及永久居民身分的必要條件；也要完整接種後才能更新現有工作證。

星國規定，只要完成接種世界衛生組織（WHO）緊急使用清單疫苗的基礎劑滿2週後，就視為完整接種。

另外，衛生部表示，自明年1月15日起，未接種疫苗的員工將不能返回工作場所辦公；這項新措施將有助保護未接種者，讓工作環境更安全。

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星政府先前宣布，自明年1月1日起，唯有完整接種、曾感染COVID-19但已康復、因健康因素無法接種的員工，才能返回工作場所辦公；未接種者若事先進行檢測並取得陰性結果，也能返回工作場所。

隨著全球出現越來越多Omicron病例，衛生部表示，新加坡即日起解除對來自波札那、史瓦帝尼、迦納、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、南非及辛巴威旅客的禁令。過去14天內曾造訪這些國家的旅客可入境或經新加坡轉機。（編輯：郭中翰）1101227