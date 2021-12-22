Omicron案例增 新加坡限縮入境免隔離旅客人數

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）Omicron變異株蔓延多國，新加坡也出現越來越多確診案例，衛生部今天宣布，將限縮「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客人數，暫停VTL入境航班機票及巴士車票的銷售。

衛生部發布新聞稿表示，Omicron在許多國家現蹤，新加坡也出現越來越多境外移入案例，在加強檢測下，至今發現了65起境外移入案例。Omicron在社區傳播也是時間早晚的問題。

為了減少與境外移入案例的接觸，衛生部表示，將限縮「疫苗接種者旅遊通道」入境旅客的人數，暫停銷售12月23日至2022年1月20日期間入境新加坡的VTL航班機票及巴士車票。已購票的旅客不受影響。

衛生部表示，明年1月20日之後，也將暫時調降VTL入境旅客的人數上限及VTL機票、巴士車票數量。

依規定，VTL旅客入境新加坡，除了抵境時需要接受檢測，第2、4、5、6天需自行在家快篩，第3天及第7天必須到快篩中心在專人監督下採檢。

衛生部說，除了第3天及第7天，旅客必須在快篩取得陰性結果後才能外出，否則將違反傳染病法令規定。旅客入境後7天也應減少社交活動、避免餐廳內用或到健身房運動及人潮擁擠場所等。

新加坡交通部民航局表示，自2022年1月21日起，入境新加坡的VTL航班機票數量將減半。

新加坡目前允許來自澳洲、汶萊、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、印尼、馬來西亞、荷蘭、韓國、西班牙、瑞士、瑞典、泰國、土耳其、英國及美國等國的旅客使用VTL入境，入境後免隔離，僅需檢測。星媒報導，目前新加坡允許每天最多1萬5000名VTL旅客入境。

新加坡也允許來自馬來西亞的民眾透過陸路VTL入境，但旅客需搭乘指定巴士。貿工部表示，自明年1月21日起，每天獲准載客的單向巴士趟次將減少至24趟。

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「星報」（The Star）報導，馬來西亞衛生部今天表示，將暫停銷售12月23日至2022年1月20日期間星馬之間的VTL機票及巴士車票。已購票者不受影響。

此外，Omicron來勢洶洶之際，新加坡民航局進一步加強防疫措施，包括要求所有機場前線人員接受為期7天的PCR定期檢測，工作風險較高者還需額外接受一次快篩。新加坡機組人員也需要接受為期7天的PCR定期檢測，且第3天還要在雇主監督下，進行抗原快速檢測。（編輯：林憬屏）1101222