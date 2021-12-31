日本迎年神 家庭擺設門松、締飾以止邪氣討吉祥

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日本民眾認為過年是為了迎接職司五穀豐收的年神到來，年底開始忙著做新年的裝飾，最基本的就是門前擺設門松（圖）、締飾、鏡餅，各具特殊意義。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本民眾認為過年是為了迎接職司五穀豐收的神明—年神的到來，年底開始忙著做新年的裝飾，最基本的就是門前擺設門松、締飾、鏡餅（日式年糕），各具特殊意義。

在日本，年神又稱歲神、歲德神，正月（新年）裝飾是為了迎接年神到來的標示，也可說是神明來到民眾家庭停留時依附的「據點」。

日本民眾通常年底會在門前擺設門松，以迎接年神到來，並且阻止邪氣進到屋內。門松通常是在門口外側左右各擺設一株，松象徵長青、生命力旺盛，是祈求延年益壽的吉祥物。松（日文發音matsu）與祀（matsuru）發音接近，被日本人視為祭祀神明的樹，所以很適合用來迎接年神。

日本民眾迎接年神到來，年底在門口掛上締飾，有的裝飾著類似柑橘的橙，日文發音daidai，與代代（daidai）相同，象徵代代繁榮。有的裝飾象徵長壽的龍蝦、象徵喜悅的昆布。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

有的家庭擺設的門松不僅有松，還會添加竹、梅。竹容易成長，象徵長壽、繁榮；梅花是在新春盛開，象徵一年之始，是討吉祥的植物。

日本的神社等常可看到掛著「注連繩（締繩）」，會以紙垂、裏白（蕨類）、交讓木（虎皮楠）葉等裝飾，神社掛上注連繩，代表這裡是清淨神聖的場所；為了迎接年神到來，有些神社或家庭會在門楣裝飾新的締繩、締飾。

紙垂是白紙，代表區分神聖地區的意思。裏白的葉子左右對稱，象徵夫妻感情和睦。交讓木葉象徵子孫繁榮。

一般家庭為迎接年神到來，也會在門口掛上締飾，有豪華版和簡易版的締飾，豪華版的裝飾著類似柑橘的橙，日文發音daidai，與代代（daidai）相同，象徵代代繁榮。有的還裝飾著龍蝦（海老，象徵長壽）、昆布（日文發音konbu，發音類似喜悅yorokobu）。

日本民眾迎接年神到來，年底在門口掛上締飾，花藝家福嶋久美子設計的締飾具有獨特風格，並有時舉辦展覽。圖為她在神戶酒心館辦展時的作品，具有沖繩日出意象的締飾。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

12月上旬記者走訪兵庫縣神戶酒心館時，剛好花藝專家福嶋久美子正在此舉辦締飾作品展，有別於傳統的締飾，她的作品融合傳統與現代的風格，頗富特色。她的作品材料有的是用大阪府柏原市今年夏天收割的稻草、有的是兵庫縣川西市今年秋天收割的稻草。

她說，日本是農耕民族，吃稻米獲得生命活力，然後稻草用來製作締飾，表達感恩的心。她認為藉由締飾，可讓後代子孫懂得感恩的傳統。她指著展場上一副洋溢貴氣的締飾說，那金蔥條具有沖繩日出的意象，她有好友住沖繩，想藉由這個締飾作品為好友祈福，迎接美好的一年。

日本的鏡餅就像台灣過年拜拜時會奉上年糕。日本民間傳說自古鏡子有神明寄宿，鏡餅是圓形的年糕，象徵祭神用的鏡子，也是神明降臨凡間，造訪民眾家庭所依附之處。

鏡餅通常分為大小兩層，象徵年年順利圓滿，大小兩個年糕也象徵陰陽。鏡餅上面通常會擺上一個橙（類似柑橘），發音同代代（daidai），象徵子孫代代繁榮。現在市面上很多販售的鏡餅，有的適合一人用的迷你鏡餅，上方擺放的橙是塑膠裝飾品，有的擺放生肖飾品，相當討喜。

上述的迎新年裝飾品大多12月26日開始擺設，尤其是12月28日，因為八（8）字字形愈來愈寬廣，比較吉祥，12月30日擺設也可；但最好不要12月29日，因為日文發音代表「二重苦」，也不要12月31日擺設，因為這一天是除夕（大晦日），距離新年僅一天。（編輯：陳惠珍）1101231

日本人過年是為了迎接年神到來，民間傳說自古鏡子有神明寄宿，鏡餅是圓形的年糕，象徵祭神用的鏡子，也是神明造訪民眾家庭所依附之處。現代市面尚可看到有生肖模樣的鏡餅。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

日本神社或家庭為迎接年神到來，會在門口掛上締繩、締飾，豪華版的締飾裝飾著類似柑橘的橙（日文發音daidai），與代代（daidai）相同，象徵代代繁榮。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日