無畏病例創新高 澳洲政府鼓勵民眾外出跨年

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲受COVID-19變異病毒株Omicron疫情影響最嚴重的城市雪梨今天將繼續推動跨年夜相關慶祝活動，儘管新增病例創下新高，當局仍鼓勵狂歡民眾踴躍出門享受節慶。

路透社報導，預料將有數以千計民眾湧入港口黃金地段欣賞雪梨著名的12分鐘傳統跨年煙火秀，不少好位子從清晨變開始出現排隊人潮。

總理莫里森（Scott Morrison）希望民眾「享受今夜」，新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）也呼籲民眾「外出享受新年」。新南威爾斯州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增病例今天將近倍增，來到2萬1151例，創下新高。

許多國家紛紛將跨年慶祝活動規模縮小，以遏制Omicron變異株引發的病例激增情形；雪梨去年的跨年計畫受疫情影響，當局呼籲民眾在家欣賞煙火，今年則將照常舉行慶祝活動。

除了西澳州外，澳洲全國各州在疫苗普及率提高、防疫限制措施放寬致使新增病例創新高後，已開始與病毒共存。

儘管病例破紀錄激增，佩羅特今天重申，由於接種率高，且醫院還能應付這波Omicron疫情，新南威爾斯州「處於非常堅強的地位」。

根據官方數據，澳洲目前超過13萬5000起主動篩檢病例數中，僅127人住加護病房。

澳洲今天通報新增逾3萬2400起病例，創下疫情新高，遠遠超出先前單日新增2萬1329起的紀錄，染疫人數累計近40萬人。疫情爆發迄今，澳洲共計2239人染疫不治。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1101231