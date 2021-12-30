西安確診破千例 封城7日民眾買不到菜面臨斷炊

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國西安近日爆發繼武漢後最大規模本土疫情，自23日凌晨起封城至今7天，累計確診已突破千例大關達1117例。居民連日來對封閉管理無法出門買菜導致斷炊，表達強烈不滿。

特別是，西安市官方先前曾宣布居民「兩天可出門買菜一次」，但在27日宣布控管升級全面「居家避疫」，禁止外出採購生活用品後，不少西安居民指責官方跳票，部分居民甚至上網發出「救救我吧」的呼聲。

綜合中國及境外媒體報導，西安這波COVID-19本土疫情目前未見緩和跡象。自25至29日這5天，西安單日新增本土確診病例均破百例，分別達155、150、175、151及155例，累計病例總數在29日午夜12時達1117例，突破千例大關。

中國各界目前都在關切西安這波疫情，何時才能反轉向下。汕頭大學公共衛生學院院長李麗萍預測，依流行病學經驗，若傳染源全部隔離，疫情在2022年1月中下旬會出現拐點（轉折點），但關鍵還是封控區以外是否有新病例出現。如果有，說明傳染源還沒有全部隔離。

香港大學病毒學家金冬雁稍早則表示，中國較高的疫苗接種率是個「樂觀的理由」，但西安疫情可能至少需要在完成10輪大規模篩查後，才能見分曉。

西安封城後，「買菜難」成為當地民眾抱怨及外界關注的焦點。有民眾反映，自己還是透過關係才買到菜，但3根茄子、2顆包菜（高麗菜）、幾顆蕃茄、1把大蔥和芹菜總價卻要人民幣111元（新台幣483元）。至於買不到菜的民眾更多，官方雖宣稱「供應充足」，但即使網購也被退單，而接了單也沒有外賣員能配送。

西安市27日起將管控升級，強制全城「居家避疫」，禁止外出採購生活必需品。除防疫及運送民生用品車輛外，其餘車輛一律不許上路。同時下令各區政府組織超市和農貿市場，透過志工將免費蔬菜及食品送到居民家中。

還有西安民眾說，社區民眾紛紛透過微信成立「買菜群組」，並展開買菜接龍，但加入許多買菜群後，參與的卻都是「無效接龍」，沒有一個能把菜送到的；還有人指自已家裡「蛋盡糧絕」，「快要餓死了，救救我吧」；更有人對官方聲稱會送菜到家嘲諷「只收到新聞，沒收到菜」，並指有的小區已經出現「以物易物」的交易。

面對民眾抱怨，西安市政府官員29日在防疫記者會上坦承，防疫措施升級後，確實出現保供企業員工到崗率低、物流配送困難的情況。（編輯：楊昇儒）1101230