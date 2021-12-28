疫情嚴峻 共軍醫療隊接管陝西西安醫院隔離區

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（中央社台北28日電）中國陝西省西安市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情嚴峻，陸媒今天報導，中共解放軍空軍軍醫大學昨晚派出150人醫療隊入駐西安定點救治醫院，接管隔離病區。

綜合環球網、華商報等陸媒報導，陝西省應對新冠病毒感染肺炎（COVID-19）疫情領導小組辦公室27日凌晨發函，請中共解放軍空軍軍醫大學抽組醫療力量支援醫療救治工作，經報批准，校方組建一支150人專業醫療隊，於27日晚間入駐西安定點救治醫院，接管隔離病區。

報導表示，這次的醫療隊成員來自西京醫院、唐都醫院、口腔醫院、986醫院等附屬單位的醫護人員，有2003年赴小湯山抗擊嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的人員，也有2020年進駐火神山醫院「紅區」的專家。

湖北武漢2020年爆發2019冠狀病毒疾病疫情後，中共解放軍於當年2月宣布，從全軍各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐武漢火神山醫院，支援醫療救治任務。

據報導，位於西安的解放軍空軍軍醫大學當時也曾兩度派出醫療隊馳援武漢。

陝西省衛生健康委員會官網上午通報，當地27日新增本土確診180例（西安市175例、咸陽市3例、延安市2例）。自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例831例。

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根據陝西省政府官方微信公眾號，中共陝西省委書記劉國中昨天在西安市疫情防控指揮部主持西安各區縣和全省大學院校疫情防控工作調度會議時表示，西安疫情防控正處在膠著期，大專院校疫情防控形勢嚴峻複雜。

他並要求嚴格落實提級管控措施，加強社會面管控，做好核酸篩查組織動員，同步推進流調、轉運、隔離等各項工作，也要加強各大學的疫情防控，落實閉環管理、健康監測、環境檢測等防控措施，嚴防規模性風險等。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101228