黃明志帶玻璃心熊貓人闖金曲 陳美鳳深V豔壓紅毯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟、王寶兒高雄2日電）第33金曲獎重返高雄舉辦，一身粉紅西裝的大馬歌手黃明志和陳芳語帶著「玻璃心」熊貓人挑戰年度歌曲；「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任頒獎人，以一襲深V裝壓軸登場相當驚豔。

身兼星光主持人又入圍金曲歌王的黃宣，中途一度離場，再掛上呼應BEANSTALK專輯的小鬍子，邊唱邊跳重回紅毯主持相當逗趣。3度入圍最佳樂團的TRASH所有成員則集體穿紅內褲，還大方在台前拉出來集氣。

露腰挖洞的性感禮服也成為今晚女明星挑衣最愛，首度入圍台語歌后的賴慧如，著俐落黑白斜肩禮服，原本要戴幸運物阿嬤來，但因為受傷只能等下次入圍帶她來；頒獎嘉賓孫盛希則是土橘色露腰中空禮服，並佩戴鑲鑽項鍊。難得選擇褲裝的表演嘉賓9m88，則以兩截率性黑色褲裝，大方秀出川字腹肌。

總在紅毯相當搶眼的HUSH，今天戴上紫色手套、綁上紫色大蝴蝶結裙擺，以「衣櫃歌手」入圍最佳作曲人獎，他表示這首歌是希望在傳統的框架或不喜歡的環境可以突破，歌名雖有雙關性向的意思，但其實有更多包容性。

以「玻璃心」入圍年度歌曲的黃明志穿著粉紅色西裝褲裝、毛帽與墨鏡，和性感低胸露半腰，頭髮挑染粉紅色的Kimberley陳芳語一同踏上紅毯，特別的是，連MV裡的「熊貓人」也陪同出席，黃明志說熊貓是MV的靈魂人物，所以一定要來，而沒有陳芳語就沒有「玻璃心」。

娃娃魏如萱身穿亮片龍袍短裙禮服登場，今年她再次挑戰歌后寶座，並以獻給奶奶的歌曲「奶奶」角逐年度歌曲獎，她笑稱：「我不想只拿一個獎，我想要很多獎。」更邀請同樣叩關華語歌王的黃宣一起集氣，希望「萱萱（宣宣）宇宙得獎」。

入圍最佳演唱組合獎的動力火車以帥氣西裝等場，高雄粉絲特別多，一登場周邊就尖叫聲不斷，黃宣還打趣要3個人並列成「動力聯結車」。頒獎嘉賓小S穿著超高跟鞋，從頭螢光粉紅到腳的側身割破短裙。小S前幾天傳出身體不適，今天她表示身體恢復很好，不過自己容易緊張，在飯店化妝還是忍不住跑廁所。

第4度入圍金曲歌后、可能打破金曲歷史的蔡健雅，以一身仙氣斜肩寶藍禮服牽著媽媽現身，蔡健雅表示，蔡媽媽為陪女兒走紅毯還特別隔離8天。挑戰金曲歌王破蛋的盧廣仲，則以咖啡色西裝搭配洞洞內裡，他笑說高雄氣溫滿高，穿洞洞裝才可以透氣。

過去曾多次主持金馬獎、金曲獎、金鐘獎主持人陶晶瑩，今晚擔任頒獎人，特別肯定紅毯主持人陳明珠與黃宣的主持功力，更稱網友敲碗兩人明年可以主持頒獎典禮，笑虧光頭的黃宣：「我怕你嚇得長出頭髮。」

最後擔任頒獎人的「台灣最美歐巴桑」陳美鳳成為星光壓軸，睽違20年來參加金曲獎，她邊走邊脫外套，露出深V黑色墊肩褲裝，豔壓紅毯，黃宣更開玩笑說，看到美鳳姐流汗流到「快成一條愛河」。（編輯：陳政偉）1110702