更多編輯台推薦新聞：
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲33
首頁 / 娛樂

王俊傑奪金曲台語歌王 視障歌手誓言繼續唱好歌

2022/7/2 20:28（7/2 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚間在高雄巨蛋隆重登場，視障歌手王俊傑以「看無」拿下最佳台語男歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚間在高雄巨蛋隆重登場，視障歌手王俊傑以「看無」拿下最佳台語男歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤、葉冠吟高雄2日電）第33屆金曲獎今天在高雄舉行頒獎典禮，最佳台語男歌手獎由王俊傑以「看無」獲得。

台語歌王由視障歌手「鋼琴詩人」王俊傑以專輯「看無」奪下，打敗4度奪獎、欲組成「五金行」的蕭煌奇。王俊傑是台灣視障流行音樂編曲及唱片製作人，曾入圍第24屆金曲台語歌王。

王俊傑用台語靦腆表示，要把這個獎獻給在不同地方為他加油、鼓勵、開心的人，也要和4位入圍者共享榮耀，因為能和他們並列很驕傲，最後感性表示：「雖然我眼睛看不到，但這一切都放在心底，我會繼續唱歌，唱好聽的歌給大家聽」。

最佳台語男歌手獎入圍者包括王俊傑「看無」、蕭煌奇「舞台」、蘇明淵「敢敢」、大支「台灣隊長」、張伍「黃昏」。（編輯：謝雅竹、陳政偉）1110702

王俊傑演唱「看無」（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube） 影片來源：這虎音樂The Hu Music
延伸閱讀
金曲獎第33屆直播管道看這裡 多視角一次掌握不斷更新／金曲獎第33屆 得獎名單圖輯／Haezee、Karencici金曲獎火辣亮相 首對恐龍闖紅毯金曲獎南移星光不減 羅時豐扛主持、歌王歌后激戰5亮點一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
第33屆金曲獎最佳編曲人獎 黃少雍獲獎