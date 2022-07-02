王俊傑奪金曲台語歌王 視障歌手誓言繼續唱好歌

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第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚間在高雄巨蛋隆重登場，視障歌手王俊傑以「看無」拿下最佳台語男歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

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（中央社記者邱祖胤、葉冠吟高雄2日電）第33屆金曲獎今天在高雄舉行頒獎典禮，最佳台語男歌手獎由王俊傑以「看無」獲得。

台語歌王由視障歌手「鋼琴詩人」王俊傑以專輯「看無」奪下，打敗4度奪獎、欲組成「五金行」的蕭煌奇。王俊傑是台灣視障流行音樂編曲及唱片製作人，曾入圍第24屆金曲台語歌王。

王俊傑用台語靦腆表示，要把這個獎獻給在不同地方為他加油、鼓勵、開心的人，也要和4位入圍者共享榮耀，因為能和他們並列很驕傲，最後感性表示：「雖然我眼睛看不到，但這一切都放在心底，我會繼續唱歌，唱好聽的歌給大家聽」。

最佳台語男歌手獎入圍者包括王俊傑「看無」、蕭煌奇「舞台」、蘇明淵「敢敢」、大支「台灣隊長」、張伍「黃昏」。（編輯：謝雅竹、陳政偉）1110702