蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄3日電）第33屆金曲獎移師高雄舉辦。評審團主席阿弟仔表示，入圍作品多元，多個獎項都討論很久，其中華語歌王競爭激烈，新生代歌手黃宣一票之差輸給老將崔健，也希望年度歌曲獎能擴增。

阿弟仔表示，華語歌王、華語歌后、年度歌曲獎等多個獎項都經過很多討論，「每個入圍者都很厲害，得獎者都需要一定天時、地利、人和才有機會。」

阿弟仔表示，華語歌王競爭激烈，黃宣、盧廣仲、裘德都有被討論，到了最終輪是黃宣與崔健競爭，但評審團也相當糾結，黃宣是新生代出色的音樂人，也很有才華，但崔健贏在有時代代表性，「30年來秉持熱忱、充滿創作能量，放眼華語樂壇影響力。最後（黃宣）輸給崔健，只差一票。」

華語歌后方面，阿弟仔表示，魏如萱、Karencici、以莉高露、袁婭維都有被討論，但蔡健雅整張專輯表現出色，加上返璞歸真打動評審，第一輪就勝出。

阿弟仔表示，年度歌曲獎非常多元，建議明年金曲獎能改成Top10，每首歌都有代表性。本屆得獎風向，阿弟仔則說：「我還是強調多元性，這是非常包容的金曲獎，包容不同曲風、音樂，不同年齡的音樂人。」（編輯：屈享平）1110703