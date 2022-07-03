蔡健雅抱回金曲年度與華語專輯 要為樂壇繼續寫歌

（中央社記者葉冠吟高雄3日電）金曲33最佳年度專輯獎、最佳華語專輯都由蔡健雅的DEPART奪下，她感動直呼膝蓋都快融化到地板上，表示不會改行，自己會繼續努力，希望大家繼續聽她唱歌，她會為台灣、華語音樂不斷寫歌。

剛打破金曲華語歌后紀錄的蔡健雅，以DEPART奪下最佳華語專輯時，忍不住說「這獎得來不易」，很慶幸自己以這張專輯得了個獎，但不希望再多做這一張，因為會提醒自己這2年發生的辛苦，「慶幸還有音樂當我們的避風港，在每分每秒脆弱時，有音樂能夠安撫我們，陪伴我們也提醒我們發生了什麼事」，就像為這2年留下一個腳印。

沒想到，沒過多久她又被請回台上，因為DEPART獲得了最佳年度專輯獎。一直強忍淚水的蔡健雅，一臉不可置信的拿著獎座打趣表示，自己不想哭，因為妝髮花了很長時間，「腦子一片空白，我幻想過，但不覺得是可能的」。

蔡健雅說，DEPART專輯就像一個宇宙降臨，自己是個導體，希望能為社會做些什麼，因為音樂有太多可能性。她含淚表示，自己很榮幸能做音樂，「我應該不會改行，直到你們不想聽我做音樂」，更打趣形容感動到膝蓋要融化到地板上，希望大家繼續聽她的音樂，「我會繼續努力，為台灣、華語音樂不斷地寫歌」。

蔡健雅說，所有音樂人都是story teller，發生的每件事情、呼吸的每個空氣，都是靠我們這些音樂人把它寫下來，希望把所有故事、放進心血創作，她更幽默說：「以後外星人來的時候，就會知道我們發生什麼事」。（編輯：屈享平）1110703