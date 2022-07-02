83歲Osay Hongay封原民歌后 願有生之年傳承古謠

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第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋盛大舉行頒獎典禮，最佳原住民語歌手獎由「燕春阿嬤」簡燕春以「Ira…a micekor 靜靜地等待著」，燕春阿嬤除感謝大家支持，登台領獎時還現場獻唱一段，讓全場隨著歌聲開心鼓掌。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

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（中央社記者王心妤高雄2日電）第33屆金曲獎今晚移師高雄頒獎。最佳原住民語歌手獎由83歲原民歌手Osay Hongay（簡燕春）摘下。她自述從小學了許多古謠，「有生之年有小孩願意學，我就願意教。」

Osay Hongay來自花蓮光復鄉太巴塱部落，她因為母親為部落祭歌團一員，自幼習得太巴塱部落的傳統歌謠。這張專輯「Ira...a micekor 靜靜地等待著」多採集西元1950年前的古謠，Osay Hongay將古謠融進生命中，也為太巴塱部落還原歷史。

Osay Hongay今年帶著家族與族人走上紅毯，她得獎後以族語在台上感謝文化部、家人及祖靈的引導跟幫助，也現場秀了一段古謠演唱。

Osay Hongay以族語表示，從小就一直演唱古謠，很高興也很榮幸能登上金曲獎舞台，「這段路我走了80幾年，不虛此行，未來我也會以古謠繼續教育下一代。我從小學的古謠太多太多了，除了古謠還有祭祀歌謠，在我有生之年，有小孩願意來學，我就願意教。」

而卑南族歌手陳建年曾摘下第11屆最佳國語男演唱人，打敗張學友、陶喆、王力宏等人，今年則是以專輯pongso no Tao摘下最佳原住民語專輯獎。

陳建年在專輯中以蘭嶼當地的自然環境、風俗民情作為創作源頭，採集當地特有種角鴞、青蛙及特殊海灘產生的浪聲，並錄製當地婦女的吟唱、壯士的吶喊、與小孩合唱的蘭嶼古調、耆老傳統唸唱，為蘭嶼文化保留重要資產。

陳建年登台後除了感謝肯定，也表示製作出一張專輯不只是一個人的功勞，而是一個團隊努力的成果，希望今晚出席的人都能奪獎。（編輯：謝雅竹）1110702

Osay Hongay（前左2）表示，她從小就一直演唱古謠，很高興也很榮幸能登上金曲獎舞台，「這段路我走了80幾年，不虛此行，未來我也會以古謠繼續教育下一代」。（台視提供）

第33屆金曲獎在高雄，眾所矚目的星光大道2日傍晚率先登場，Osay Hongay 簡燕春（左4）開心與眾人一起登上紅毯，白色洋裝彰顯典雅氣質。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日