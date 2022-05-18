金曲獎4中國歌手角逐歌王歌后 魚丁糸、艾怡良、宋念宇成遺珠

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）第33屆金曲獎入圍今天公布，評審團主席阿弟仔指出魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、宋念宇為本屆遺珠。影視及流行音樂產業局長徐宜君則表示，疫情雖不斷變化，但典禮暫不考慮延期舉辦。

本屆金曲獎評審團主席阿弟仔會後接受媒體聯訪指出，今年最佳華語專輯、華語男女歌手、新人、樂團和製作人都討論很久，每次投票前，評審都會想要不要增額，「幾乎每個都增額，因為很怕漏掉，去年整體表現都令人感動也很驚艷」，而他認為死亡之組是樂團獎項。

本屆入圍遺珠，阿弟仔點出魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、「小宇」宋念宇，他表示，這4張專輯有很多項目都有進入複審階段，可惜最後沒有入圍。至於去年也推出新專輯「隔離套房2827」的金曲歌王蕭敬騰為何沒有提名，阿弟仔回應：「就我知道他沒有報名個人的獎項，我今天不針對為什麼沒有入圍回答」。

華語歌王歌后入圍名單中，有4名中國歌手被提名，包含崔健、裘德、許鈞、袁婭維4人，阿弟仔除了稱讚「中國搖滾教父」崔健創作力與能量水準極高外，也表示：「講的是華語，只要有任何華語的專輯，他們（中國歌手）想要報名，一律都會用嚴格專業的態度去評斷他。」

阿弟仔指出現在音樂市場分眾，未來金曲獎或許也得兼顧推廣性質，希望能包容不同層面的族群，除了多元性，也要參考流行性、商業性、未來性和國際性。阿弟仔認為，現在的音樂環境難選出一首年度歌曲，今年擴增到8個入圍作品，評審團也有討論是否未來改成「十大單曲」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，7月2日頒獎典禮將移師高雄巨蛋舉辦。文化部影視及流行音樂產業局長徐宜君表示，一切都將隨疫情滾動式修正，但相隔多年再回高雄舉辦，仍希望盡最大可能讓觀眾進場；目前也以不延期為目標，6月會再和大家說明。（編輯：陳仁華）1110518