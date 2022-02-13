彭佳慧唱進衛武營 感動直呼：掌聲比小巨蛋好聽

（中央社記者葉冠吟台北13日電）金曲歌后彭佳慧入行25年首度登上衛武營歌劇院，以流行歌手身分跨界古典樂，連兩天開唱重新演繹13首羅大佑金曲，讓她感動直呼：「感覺衛武營的掌聲比小巨蛋的好聽」。

「羅大佑x簡文彬x彭佳慧 跨樂衛武營音樂會」12、13日在高雄登場，彭佳慧一連帶來「愛人同志」、「戀曲1990」、「鹿港小鎮」等多首羅大佑經典歌曲，並與指揮大師簡文彬攜手合作，以不插電方式，搭配長榮交響樂團、天生歌手合唱團共83人，共同演出全長90分鐘的跨界音樂會。

彭佳慧透過新聞稿分享，坦言在過去一個月的備戰過程，遭遇的最大困難就是「時間不夠用」；由於中間卡到農曆春節，彭佳慧直到正式演出的前2天，才正式和樂團見面彩排，其餘時間就是抱著手機自主練習，直呼自己像「越級打怪」。

彭佳慧說：「每天開機練唱感覺就像在練唱新歌，昨天練得好像不關今天的事，讓我每天都很想求救！」由於演出前僅總彩排3次，讓彭佳慧坦承一直到開唱前都沒太大把握能唱好，只能自我勉勵盡全力。

被問到這13首歌中，哪首是彭佳慧的「大魔王」，她笑說是「你的樣子」和「未來的主人翁」，不管是歌詞、寓意都很深刻、都太難了，唱完後彭佳慧也對著台下的羅大佑大呼：「你怎麼可以寫出這樣的歌，它像魔鬼一樣，飄來飄去」。羅大佑事後也給她打100分，因為從高難度第一首第一個音到最後一首最後一個音，都精準沒有走音。

有趣的是，儘管彭佳慧有兩度在北高兩地小巨蛋開唱經驗，這回表演結束後，她還是忍不住問指揮家簡文彬：「今天在衛武營聽到的掌聲，真的是鏗鏘有力，感覺衛武營的掌聲比小巨蛋的好聽？想問老師是因為歌劇院設計的關係嗎？」讓簡文彬笑回：「因為室內設備及音場共鳴關係，所以聽起來特別『直接』。」

最後彭佳慧也不忘感謝「褓母們」協助，由於彩排期間正逢小孩放寒假，讓身為媽媽的彭佳慧大嘆蠟燭兩頭燒。她透露因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，冬令營及寒輔都取消，得在彩排之餘兼顧返鄉的孩子，不得已出動親朋好友協助。忙到沒時間好好放假的彭佳慧苦笑說：「很感謝這群好心的『褓母們』幫忙，讓我能在慌亂轟鬧的氛圍當中，稍微放心地度過這一個月的寒假」。（編輯：陳仁華）1110213