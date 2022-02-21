魚丁糸連2場開唱超時 青峰霸氣喊「罰金我承擔」

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樂團魚丁糸「池堂影夜」台北小巨蛋演唱會20日晚間順利落幕，團員阿龔（左起）、青峰、阿福、馨儀、小威、家凱對歌迷的熱情相當感動。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）樂團魚丁糸連兩天「池堂影夜」台北小巨蛋演唱會昨晚順利落幕，全程笑淚交織。儘管已事先刪除7首歌曲，兩場演出依舊超時，主唱青峰霸氣喊話會獨自承擔罰金。

魚丁糸還是前身「蘇打綠」時，2007年首度攻蛋就忘情熱唱5小時到午夜，小巨蛋後來訂定超時條款，凡演出超過晚上11時都必須罰款，更被稱是「蘇打綠條款」。

青峰昨晚在會後慶功記者會笑言，團員們在開演前一週才大刪6、7首歌就怕超時，不過超時就該罰錢，「我們會乖乖繳納罰款，我承擔今天的罰金」。團員們義氣相挺說：「不要啦，我們一起承擔。」

睽違5年再以6人團體身分重返小巨蛋，青峰感性表示，站在台上時，很像第一次在小巨蛋的光景，「情緒滿澎湃，沒有想到自己有這麼多感觸」。

演出首日時青峰數度落淚，他形容淚水跟靈感一樣突然，「第二天沒哭不代表不真心，只是第一天很久違聽到大家大合唱，很感動」。

青峰數度感概自己要40歲，體力和以往不能相比，不過他強調，「不變老是不可能發生的事，不用拚命假裝自己還是20歲，當我們接受時，觀眾也會跟著接受，大家一起聽我們的歌、一起變老。」

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團長阿福感謝一路走來歌迷夥伴們的支持，「謝謝有這麼多人陪伴我們唱下去，我們會繼續唱下去」。鍵盤手阿龔的愛犬在籌備演唱會期間過世，他表示，只能在演唱會用力演奏、盡情跳舞，也讓他更珍惜當下所有擁有的一切。

至於是否考慮移地到高雄巨蛋演出，青峰表示，工作人員最近都忙著和國際團隊聯絡，確定演唱會運作，天天熬夜加班，短時間應該不想再說英文了。他坦言，由於演唱會總開銷昂貴、搭建時間長，申請場館需要時間，儘管目前還沒回本，暫時還沒有加場計畫。（編輯：管中維）1110221

樂團魚丁糸連兩天在台北小巨蛋的演唱會20日晚間順利落幕，團員們感謝一路走來歌迷夥伴們的支持，承諾會繼續唱下去。（環球提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月21日