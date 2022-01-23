艾怡良出道11年首開個唱 一度哽咽唱不下去

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金曲歌后艾怡良出道11年，22日在台北流行音樂中心舉辦個人首次大型售票演唱會，她感性表示，在疫情嚴峻時期順利開唱是很幸福的事。（EMI提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）金曲歌后艾怡良去年底推出新專輯「偏偏我卻都記得」，昨晚在北流舉辦個人首次大型售票演唱會，一度失控哽咽唱不下去，她感性表示，在疫情嚴峻時期順利開唱是很幸福的事。

出道11年的艾怡良22日站上台北流行音樂中心，首次舉辦大型售票演唱會「從夜晚出生的我們」，由於她創作靈感皆來自晚上，因此特別安排晚上8時30分才開唱。

EMI新聞分享，演唱會一開始，艾怡良優雅地臥躺在5米高的空中緩緩降落，演唱「滅了我」後，隨即披上黑色皮風衣，帶來開場前首播MV的新歌「以灰之名」，及演唱會主題曲「夜晚出生的小孩」，全場2個半小時共帶來20多首歌曲。

不過，當艾怡良唱到Then You Come Along時，突然熱淚盈眶，哽咽到一度唱不下去，她感性與歌迷分享：「你們知道嗎？我寫歌、發專輯，其實都為了這一天，一直在幻想這個畫面，原來是這種感覺、好爽，各位朋友我都有看到你們！希望你們可以口罩戴好，乖乖地保護自己。」

她也苦笑說：「沒想到第一個部分這麼失控，因為我是ROCKER，如果有不小心性情還是『牙』起來的時候，你們就幫我唱好嗎？沒想到你們真的願意來，我真的好開心，過來如果我唱不了，你們就幫我接下去喔！」

昨晚演唱會嘉賓邀請到金曲歌王李玖哲，兩人首度同台合唱「痛感」，演唱完更給彼此大大的擁抱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

回憶兩人合作，艾怡良大爆李玖哲在錄音室穿吊嘎秀出結實臂膀，讓李玖哲相當害羞，但也不忘趁機會替自己打廣告，透露9月也將在北流開唱，順勢稱讚艾怡良：「我是覺得妳在我心裡，是非常棒的藝人，很會寫又很會唱歌，今年的金曲獎，所有的獎都是妳的！」

除此之外，艾怡良圈內好友彭佳慧、蘇慧倫、徐佳瑩、黃路梓茵LULU、陳珊妮及小球等人也進場欣賞，梁靜茹、A-Lin、盧廣仲則送花道賀，張惠妹更在花牌寫下「沒有什麼難得倒夜出生的妳Good Show」，祝福艾怡良演唱會順利。（編輯：管中維）1110123

影片來源：艾怡良 Eve Ai

金曲歌后艾怡良22日站上台北流行音樂中心，首次舉辦大型售票演唱會「從夜晚出生的我們」，全場2個半小時共帶來20多首歌曲。（EMI提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月23日