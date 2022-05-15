梁靜茹自曝忘報金曲獎 無緣拚歌后寶座

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）情歌天后梁靜茹曾6度與金曲歌后擦身而過，去年她發行首張數位EP「時光隨想．三日思」，被歌迷看好有望再次問鼎金曲獎，留言替她集氣，才讓梁靜茹意外發現自己忘記報名。

「時光隨想．三日思」作品顛覆梁靜茹過往情歌天后印象，從曲風到唱腔都有別以往，堪稱是她最突破框架之作。第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，許多樂迷期待梁靜茹能憑這張EP再次踏上金曲紅毯，紛紛留言替她集氣，沒想到歌迷的「提醒」讓梁靜茹心中一驚，發現自己忘記報名。

梁靜茹苦笑說：「去年太專注在籌備新專輯及『好好生活』這兩件事上，結果就忘記報名日期了。」儘管如此，抱持平常心的她仍對金曲獎抱著夢想及期待，除了勉勵自己往後的新專輯要更加油外，更希望未來能有機會為歌迷「贏」一座金曲獎。

談及對「金曲歌后」頭銜的想法，梁靜茹說：「歌迷的心可能還留著這個空缺，為了歌迷會覺得有點可惜。」至於新專輯進度，梁靜茹透露目前正加緊腳步中，面對歌迷許願想聽新歌，她表示，「今年有機會能讓大家聽到新作品哦」。

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近期梁靜茹除了如火如荼籌備新專輯，也積極鑽研廚藝，舉凡中、西餐到甜點都難不倒她，不僅烘焙出甜點「杏仁瓦片」，還開發了色香味俱全的「威士忌蝦」，身旁的工作人員都封她為「業餘美食博主」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，梁靜茹坦言已兩年半沒回馬來西亞探親，非常思念家人，最近趁著大馬開放國境，有計畫在近期飛回家鄉探望父母、朋友，「回馬來西亞除了看家人，最想做的事就是看看遼闊的天空和海洋，親吻生長的土地，及和家人一起吃街頭的魚丸麵早餐時光。」（編輯：張雅淨）1110515