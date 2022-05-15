更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
口服藥綠色通道 65歲以上快篩陽經醫評估可投藥
首頁 / 娛樂

梁靜茹自曝忘報金曲獎 無緣拚歌后寶座

2022/5/15 15:06（5/15 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
情歌天后梁靜茹去年發行首張數位EP「時光隨想．三日思」，許多樂迷期待梁靜茹能憑這張EP再次踏上金曲紅毯，紛紛留言替她集氣，讓梁靜茹意外發現自己忘記報名。（Vocalist Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月15日
情歌天后梁靜茹去年發行首張數位EP「時光隨想．三日思」，許多樂迷期待梁靜茹能憑這張EP再次踏上金曲紅毯，紛紛留言替她集氣，讓梁靜茹意外發現自己忘記報名。（Vocalist Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北15日電）情歌天后梁靜茹曾6度與金曲歌后擦身而過，去年她發行首張數位EP「時光隨想．三日思」，被歌迷看好有望再次問鼎金曲獎，留言替她集氣，才讓梁靜茹意外發現自己忘記報名。

「時光隨想．三日思」作品顛覆梁靜茹過往情歌天后印象，從曲風到唱腔都有別以往，堪稱是她最突破框架之作。第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，許多樂迷期待梁靜茹能憑這張EP再次踏上金曲紅毯，紛紛留言替她集氣，沒想到歌迷的「提醒」讓梁靜茹心中一驚，發現自己忘記報名。

梁靜茹苦笑說：「去年太專注在籌備新專輯及『好好生活』這兩件事上，結果就忘記報名日期了。」儘管如此，抱持平常心的她仍對金曲獎抱著夢想及期待，除了勉勵自己往後的新專輯要更加油外，更希望未來能有機會為歌迷「贏」一座金曲獎。

談及對「金曲歌后」頭銜的想法，梁靜茹說：「歌迷的心可能還留著這個空缺，為了歌迷會覺得有點可惜。」至於新專輯進度，梁靜茹透露目前正加緊腳步中，面對歌迷許願想聽新歌，她表示，「今年有機會能讓大家聽到新作品哦」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近期梁靜茹除了如火如荼籌備新專輯，也積極鑽研廚藝，舉凡中、西餐到甜點都難不倒她，不僅烘焙出甜點「杏仁瓦片」，還開發了色香味俱全的「威士忌蝦」，身旁的工作人員都封她為「業餘美食博主」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，梁靜茹坦言已兩年半沒回馬來西亞探親，非常思念家人，最近趁著大馬開放國境，有計畫在近期飛回家鄉探望父母、朋友，「回馬來西亞除了看家人，最想做的事就是看看遼闊的天空和海洋，親吻生長的土地，及和家人一起吃街頭的魚丸麵早餐時光。」（編輯：張雅淨）1110515

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族