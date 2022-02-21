Hit Fm年度十大專輯 魏如萱盼重啟hito頒獎典禮

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）由Hit Fm聯播網DJ群評選出的2021「Hit Fm年度十大專輯」今天出爐，歌手韋禮安、蔡健雅、盧廣仲、魏如萱、魚丁糸等榜上有名，魏如萱許願hito流行音樂頒獎典禮能重啟。

Hit Fm聯播網發布新聞稿，Hit Fm年度十大專輯是全台Hit Fm DJ群以獨到的聽覺敏銳度，從2021年發行的100多張華語專輯中，票選出10張最值得推薦的音樂作品。

獲選專輯包含Karencici的99%Angel、YELLOW黃宣的BEANSTALK、icyball冰球樂團的「我好斯文」、李權哲的「愛情一陣風」、馬念先的Mama Jeans and Daddy Shoes、韋禮安的I'm More Sober When I'm Drunk、魚丁糸的「池堂怪談」、蔡健雅的DEPART、盧廣仲的「勵志論」與魏如萱的HAVE A NICE :DAY！

得知獲獎喜訊，馬念先表示，自己出道好多年，這是他首張發行的個人專輯，很開心也很榮幸入選，希望大家繼續支持好音樂。

韋禮安則感動表示，這是首次有全英文的音樂作品入選，「其實在發行前很緊張大家對這張專輯的想法，但很高興歌迷至今給的迴響都很棒」。

魚丁糸表示，「池堂怪談」記錄這幾年來遇到的很多酸、甜、苦、辣，猶如人生的「原聲帶」，感謝粉絲「浮萍」一路以來的支持。

魏如萱得知獲選後，開心祝福大家都可以每天都好好的、很幸運，還有個小心願是已停辦2屆的hito流行音樂獎頒獎典禮順利重啟，很想站到舞台上，唱歌給每晚陪伴她節目的聽眾粉絲們聽。

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蔡健雅表示，DEPART這張專輯因疫情爆發而開始出發，每個人都要跟世界隔離，她在跟世界沒有接觸的自我空間裡，嘗試自己是否還能進行創作，甚至完成一張音樂作品，是一項巨大挑戰。

盧廣仲說，「勵志論」專輯的管樂樂器都是邀請國外樂手錄製，期望有一天，他專輯裡面的管樂都是自己吹奏的，「也有可能辦不到，但就是要立志才會勵志，這就是人生」。（編輯：管中維）1110221