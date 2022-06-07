羅時豐接棒主持金曲33 黃宣陳明珠紅毯首合作

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（中央社記者王心妤台北7日電）第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，今天公布頒獎典禮主持人將由歌手羅時豐擔任，星光大道則由鬼才音樂人黃宣（YELLOW）與「客家妹」陳明珠首度合作主持。

本屆金曲獎頒獎典禮將移師高雄舉行，今年頒獎典禮主持人羅時豐曾摘下第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎及第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎雙金殊榮，他近年轉戰YouTube頻道也獲得年輕觀眾肯定，被封為「國民姑丈」。

對於接下主持棒，羅時豐表示，收到邀請時一度不敢相信，想到之前入圍是緊張且快樂的，今年則感覺到壓力但興奮。形象照上他特別換上短褲造型，出道40年首次露出小腿，也露出訓練已久的緊實肌肉。他透露已經開始為了主持積極運動、重訓、食用健康餐，並關注入圍名單，為典禮做好準備。

星光大道主持人陳明珠與黃宣雖然沒有合作過，但馬上相約培養默契。陳明珠表示，收到邀請時感覺「嗨到屋頂去。」黃宣稱讚陳明珠口條清晰，透露她將負責專業資訊，自己則專攻音樂類細節。黃宣表示，「和大家裝熟也是我的工作，我逐漸失控時需要阿珠（陳明珠）把我拉回正軌。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110607