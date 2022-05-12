金曲33主視覺公布 結合獎座細節展現港都熱情

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（中央社記者王心妤台北12日電）第33屆金曲獎隔10多年重返高雄舉辦，今年主視覺以「熱」為主題，總顧問陳鎮川說能直觀展現高雄特色與對金曲獎的關注度，設計師楊士慶則結合獎座細節表現溫度產生的衝擊視覺。

第33屆金曲獎將於7月2日在高雄巨蛋舉行，典禮將融入在地文化元素，並以精緻豐富的表演內容，表彰入圍者的貢獻。

本屆主視覺今天公布，以「熱」為主題，象徵金曲獎擁有的各種熱力，像膾炙人口的熱度、整個世代追求音樂的狂熱，以及在音樂領域爐火純青的創作者帶來的影響力。

楊士慶連續2年承接設計大任，他認為「熱」也代表「對自己想要做的事情的熱情」，便從金曲獎獎座發想，用3D技術呈現熱的溫度意象。沒想到正巧發現獎座的紋路與「33」相似，融合溫度影響變色的物質特性，呈現出有熱感又七彩的前導海報，也象徵音樂人熱情、勇於嘗試與世界的碰撞摩擦，帶領大家通往新的開始。

陳鎮川表示，「熱是體感的狀態，但要讓大家用眼睛看得到，是很難的一項功課，不過士慶完成得很好、很趣味。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，台視將從當天下午5時起轉播。（編輯：張芷瑄）1110512