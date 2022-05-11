第33屆金曲獎7/2高雄巨蛋登場 挹注港都新能量

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）第33屆金曲獎頒獎典禮地點出爐，文化部今天證實將落腳高雄巨蛋舉行，典禮將融入在地文化元素，並以精緻豐富的表演內容，表彰入圍者的貢獻，滿足流行音樂樂迷的期待。

文化部今天發布新聞稿指出，第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行。過去金曲獎曾於第12、13及16屆3度於高雄舉辦，睽違10多年，今年將前進高雄。

文化部表示，綜合考量檔期、場地使用、容留人數，與在地民眾對金曲獎期待等因素，選定於高雄巨蛋舉辦。除了讓金曲獎有不同於以往的新鮮感，也希望藉由金曲獎盛事促進南部地區藝文、流行音樂、影視等領域相互交流，以文化帶動地方產業活絡的契機。

另外，自2014年起，以「金曲獎」為華語音樂指標性品牌規劃「金曲國際音樂節」，盼能透過對音樂工作者實質獎項的鼓勵，順勢串連整體流行音樂產業商機。近年來，高雄持續完備影視、動畫、遊戲等相關產業基礎環境，包括高雄流行音樂中心啟用，更成為南台灣流行音樂產業發展的重要引擎。

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本屆「金曲國際音樂節」系列活動也將配合金曲獎典禮，於6月24日至26日首度移師高雄流行音樂中心辦理，規劃產業論壇、大師工作坊、商展媒合交流及售票演唱會等活動，期盼讓國內外流行音樂產業界人士聚焦高雄，為台灣音樂產業挹注全新的能量與熱情。

文化部強調，典禮及相關系列活動的防疫配套措施，將依疫情發展及中央流行疫情指揮中心之防疫指引進行嚴謹規劃，並滾動調整。（編輯：張芷瑄）1110511