韋禮安9m88重現歌王歌后金曲 3創新組合擦火花

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（中央社記者王心妤台北21日電）第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月在高雄登場，今天宣布歌手韋禮安及9m88將演唱本屆金曲歌王歌后入圍歌曲，還有魏如萱搭配米莎、旺福加黃妃、Matzka加大淵的組合，擦出新火花。

韋禮安演唱電影「月老」主題曲「如果可以」，紅遍海內外，也同時入圍今年金曲年度歌曲獎。韋禮安對於將在台上演唱開心表示，「每天都在練習，也很期望可以拿下年度歌曲獎。」他還參與金曲前導影片拍攝，與頒獎典禮主持人羅時豐的愛犬Duffy合體，以另類方式應援羅時豐。

9m88提到，這次歌后入圍者風格都很突出，準備過程也學到不同樣貌的聲音詮釋，「很有挑戰，但甘之如飴。」她也表示，「好好享受準備拿獎的光榮時刻，聽聽看我的詮釋，希望你們會喜歡。」

魏如萱將與客語歌手米莎合作，兩人希望呈現出古靈精怪的女生們，同用不同語言在音樂舞台上合作玩耍。魏如萱笑說：「自從當過主持人，如果不上台一下，會有一種全身很癢的感覺，謝謝金曲獎讓我今年又可以上台唱歌。」她也笑說會好好幫米莎伴舞。

黃妃透露，接到演出邀請時就考慮了2個月，因為容易緊張加上是回到家鄉高雄表演，最後仍決定上場，「雖然緊張但希望能表現得很好。」大淵和Matzka是第一次公開合作，預計將熱門嗨歌重新編曲，展現音樂更高的可塑性。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110621