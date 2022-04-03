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丘丘合唱團前團長邱晨辭世 文化部頒褒揚狀

2022/4/3 11:47（4/3 13:21 更新）
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丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，文化部長李永得（右）到場弔唁並頒發褒揚狀，邱晨遺孀楊麗琴（左）代表受贈。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，文化部長李永得（右）到場弔唁並頒發褒揚狀，邱晨遺孀楊麗琴（左）代表受贈。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，今天舉辦告別式，獲頒文化部、客委會褒揚狀，肯定他為台灣文化與民主奉獻，投身母語傳承以及音樂產業的貢獻。

寫下膾炙人口「就在今夜」、「河堤上的傻瓜」的音樂才子邱晨3月24日辭世，享壽72歲，今天上午在東勢殯儀館舉行告別式，文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、台中市客家事務委員會主委江俊龍到場弔唁，並分別頒給褒揚狀。

客委會指出，邱晨出生在台中東勢，是詞曲創作歌手，大學時期就寫出「風告訴我」等多首校園民歌，民國69年以「相思」一曲獲得金鼎獎作曲獎，隨後創立「丘丘合唱團」，發行「就在今夜」專輯。

邱晨也參加許多反污染、反雛妓，為農民發聲的社會運動，以及「還我母語運動」，他更為鄭南榕自焚事件寫下「南國的大榕樹」紀念歌。

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江俊龍指出，邱晨返回東勢後，長期在地方推動客家事務，921大地震造成東勢地區嚴重傷亡，邱晨投入災後重建，更成立「台中縣東勢鎮愛鄉協進會」，並自創手染品牌「細手物染」，為高齡失業婦女、新住民創造就業機會。

邱晨為家鄉創作「龍安橋之戀」、「羊妹妹十八歲」等，傳達客家文化特色與精神，他還參演過首齣以大埔腔發音的客家電視單元劇「春天愛唱歌」。（編輯：謝雅竹）1110403

丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，客委會主委楊長鎮（右）出席弔唁，頒發褒揚狀以及一等客家事務專業獎章暨證書。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，客委會主委楊長鎮（右）出席弔唁，頒發褒揚狀以及一等客家事務專業獎章暨證書。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，台中市客家事務委員會主委江俊龍（右）到場弔唁並慰問家屬。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲，3日舉辦告別式，台中市客家事務委員會主委江俊龍（右）到場弔唁並慰問家屬。中央社記者趙麗妍攝 111年4月3日
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