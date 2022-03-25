民進黨感念邱晨為台灣音樂與民主路上的付出

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（中央社記者溫貴香台北25日電）曾經寫下「就在今夜」、「河堤上的傻瓜」等膾炙人口歌曲的音樂才子邱晨（邱憲榮）逝世，享壽72歲。民進黨今天表示，邱晨為台灣音樂以及民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，將繼續傳承下去。

民進黨今天在臉書發文表示，熱愛鄉土的邱晨，中年後返鄉投入社會運動更參與民主，1986年，民進黨創立，邱晨與邱垂貞共同製作了民進黨黨旗歌「綠色旗升上天」，2003年更代表民進黨投入東勢鎮長選舉。

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民進黨指出，離開丘丘合唱團後，邱晨在1987年發行具有報導音樂概念的「特富野專輯」，以社會新聞中的「湯英伸事件」譜寫、製作，關懷社會時事，1989年，邱晨為鄭南榕自焚事件寫下紀念歌「南國的大榕樹」，也曾與邱垂貞一同創作「新牽亡歌」，號召民眾「唱倒萬年國會」，近年也回歸母語，投入客家音樂的創作，晚年並參與客語電影及電視劇演出，在螢光幕留下動人的身影。

民進黨感謝邱晨為台灣音樂以及民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，將繼續傳承下去。（編輯：蘇志宗）1110325