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台灣流聲機開展 將播映亞洲最老搖滾人邱晨紀錄片

2022/4/2 19:30（4/2 19:36 更新）
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「2022台灣流聲機－西城行歌」特展策展人熊儒賢（左）2日出席「亞洲最老的搖滾人－邱晨」紀錄片播映記者會，和曾與已故歌手邱晨合作的音樂人杜有財（右）分享往事。（野火樂集提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月2日
「2022台灣流聲機－西城行歌」特展策展人熊儒賢（左）2日出席「亞洲最老的搖滾人－邱晨」紀錄片播映記者會，和曾與已故歌手邱晨合作的音樂人杜有財（右）分享往事。（野火樂集提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）「台灣流聲機－西城行歌」特展今天舉辦記者會，將播映「亞洲最老的搖滾人－邱晨」紀錄片，策展人兼導演熊儒賢稱讚邱晨為人很熱心，看到不公平事件總願意挺身而出。

丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）3月24日過世，享壽72歲。熊儒賢今天出席特展記者會表示，兩人多年前曾有深度訪談，邱晨分享許多自己的音樂觀念，「說起流行樂壇風光，他沒有倨傲，講到土地音樂的重視，他潛心學習。」

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熊儒賢表示，收到邱晨死訊時正在籌備「台灣流聲機」展覽，也想起多年前曾拍攝的邱晨訪問紀錄片，便決定和工作夥伴們一起完成這件事，「終於在今天清晨做了剪輯，希望在明天公祭前，讓大家真正去了解，台灣這名很重要的創作人、音樂家和製作人。」

熊儒賢表示，邱晨「特富野」專輯動機是想幫助鄒族青年湯英伸，湯英伸因為原住民身分被歧視及欺壓，憤怒下殺害雇主一家，引起許多討論。邱晨也希望以這些歌曲喚起更多關注，雖然「特富野」專輯並沒有太好的銷量，但也展現音樂也能是社會運動的一種管道。（編輯：張芷瑄）1110402

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