邱晨獲金曲特別貢獻獎 遺孀淚盼客家音樂走向國際

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「2022客家音樂金曲獎交流會」29日下午在台北舉行，第33屆金曲獎特別貢獻獎得主、已故丘丘合唱團長邱晨遺孀楊麗琴（中）也到場參與，與客委會主委楊長鎮（左）、邱晨好友林生祥（右）合影。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日

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（中央社記者王心妤台北29日電）客家音樂金曲獎交流會今天邀請金曲入圍者出席，本屆特別貢獻獎得主邱晨遺孀楊麗琴現身，並由好友林生祥獻唱緬懷，楊麗琴哽咽表示，邱晨的遺願就是希望客家音樂能走向國際。

客家音樂金曲獎交流會今天搶在金曲獎頒獎典禮前舉辦，讓客語音樂人有更多交流機會。客委會主委楊長鎮表示，今年客語音樂備受肯定，其中黃連煜的專輯「滅人山」入圍7獎獲好評，同時開心許多年輕人加入多元曲風交出亮眼創作。

今年金曲獎特別貢獻獎頒發給丘丘合唱團團長邱晨，邱晨今年3月過世，享壽72歲。邱晨晚年退居幕後參與社會運動，並積極創作客語音樂。今天活動特別邀請他的好友林生祥自彈自唱「為何夢見他」，楊長鎮也頒發感謝獎牌給邱晨的妻子楊麗琴。

楊麗琴上台哽咽表示，邱晨一生執著音樂，見到客語音樂跟以前不同，遺願是希望客家音樂能夠走向國際。林生祥則回憶自己的婚禮上，邱晨特別獻唱「為何夢見他」，兩人相處沒有輩分之分而是好朋友，希望以自彈自唱方式紀念好友。（編輯：張雅淨）1110629