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開箱老照片》台灣國教之母高梓

2025/4/21 07:00
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高梓（左）結束訪美返抵台北，丈夫郝更生（右）在機場迎接。 中央社記者陳漢中攝 59年4月21日
高梓（左）結束訪美返抵台北，丈夫郝更生（右）在機場迎接。 中央社記者陳漢中攝 59年4月21日
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（中央社網站）1970年（民國59年）4月21日：教育家高梓結束在美國訪問行程返台，她的夫婿、中華民國奧林匹克委員會委員郝更生在機場迎接。

高梓生於民國前10年(1901年)，中國上海體育師範學校畢業，之後取得公費赴美進修，曾是美國威斯康辛大學女子籃球校隊的中鋒。38年隨國民政府來台，主張教育「必須從紮根做起」的高梓，選擇接任新竹師範附小校長，成為台灣第一位國小女校長，8年任內樹立開明活潑的校風。

民國45年高梓轉任台灣省國民學校教師研習會首屆主任，任內協助1萬7000多名老師進修、成長，畢生推動體育教育與國教改革，被稱為「國教之母」。

高梓夫婿郝更生博士是著名的體育家，兩人鶼鰈情深，於民國18年結婚時，參加婚禮的來賓包括徐志摩、趙元任、梁啟超等名人，徐志摩並特地為他們寫了結婚賀詞。

想看更多高梓的照片，立即到中央社影像空間。1140421 

中華民國女童軍團舉行75週年慶祝大會，教育部次長李建興（右2）頒贈獎牌給台灣女童軍總會第一任理事長高梓（左2），感謝她的貢獻。 中央社記者王遠茂攝 83年11月19日
中華民國女童軍團舉行75週年慶祝大會，教育部次長李建興（右2）頒贈獎牌給台灣女童軍總會第一任理事長高梓（左2），感謝她的貢獻。 中央社記者王遠茂攝 83年11月19日
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