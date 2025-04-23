開箱老照片》梨山機場試航

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（中央社網站）1965年（民國54年）4月23日：為配合發展台灣觀光事業，梨山風景區新建機場，由復興航空客機完成試航。

復興航空是台灣第一家民營航空公司， 民國54年與政府合作籌建梨山機場，由台灣省政府撥供土地，復興航空投資興建，機場距離梨山賓館車程約20分鐘。在台灣觀光業尚未興盛的年代，由民間興建機場堪稱創舉。

梨山機場建成後，復興航空引進8人座小型客機PC-6A，從台北起飛，35分鐘可抵達梨山，票價新台幣280元，但後來復興航空轉向包機服務，梨山機場也漸荒廢。

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民國65年7月，大華航空使用整修後的梨山機場，與旅行社合作推出空中巴士直升機，每天一班自梨山往返台中水湳機場，航程僅需25分鐘，票價850元，後來降為599元更是經常客滿。

想看更多梨山機場的照片，立即到中央社影像空間。1140423