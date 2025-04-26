開箱老照片》裕隆首批吉普車長途試車

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（中央社網站）1957年（民國46年）4月26日：裕隆公司為首批自產吉普車舉行「台北高雄長途試車出發典禮」，當天晚上到達台中留宿，隔日抵達高雄。

共有10輛新車參加試車，在中山堂堡壘廳舉行茶會後，出發繞行台北市，接著沿縱貫公路南下。至台中、高雄時，新新橡膠廠、高雄市工程師學會分別舉行晚會招待車隊。

當中4輛車以每輛新台幣8萬5000元價格被台南縣警察局買下，其餘6輛在29日返抵台北。

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42年嚴慶齡創辦「裕隆機器製造有限公司」，首批吉普車與美國威利斯（Willys）公司合作。台灣戰後長期由政府主導投入汽車工業，此番研製成功獲政府高度重視，免徵裕隆所得稅3年以茲鼓勵。

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