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開箱老照片》「宇宙學府號」造訪台灣

2025/4/29 07:00（4/29 09:41 更新）
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副總統嚴家淦登上宇宙學府號參觀。中央社記者陳永魁攝 61年4月29日
副總統嚴家淦登上宇宙學府號參觀。中央社記者陳永魁攝 61年4月29日
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（中央社網站）1972年（民國61年）4月29日：海上大學「宇宙學府號」載著400餘名師生，由紐約向東進行第二次環球航行。停泊基隆港時，副總統嚴家淦前往參觀。

宇宙學府號由船王董浩雲（首任香港特首董建華父親）打造，與美國20個大學院校合作，學生可在船上就讀一、兩個學期，再回原學校繼續學業。

宇宙學府號開設90餘種課程，並邀各國學者短期講學。當船靠港時，學生會到當地學校旁聽或交流考察，親身接觸不同社會文化。

為創設海上大學，董浩雲先買下豪華郵輪伊利沙白皇后號進行改造，完工前夕卻遭縱火焚毀，是香港史上唯一的「災難級大火」。後來他買下稍小的大西洋號，改裝後命名為宇宙學府號，始得順利啟航。

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由大西洋號改裝而成的宇宙學府號。中央社典藏 61年4月27日
由大西洋號改裝而成的宇宙學府號。中央社典藏 61年4月27日
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