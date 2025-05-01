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開箱老照片》藝術家趙二呆

2025/5/1 07:00
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藝術家趙二呆舉辦個人畫展，他的構圖簡約，展現超脫世俗的悠然心境。中央社記者陳永魁攝　60年5月1日
藝術家趙二呆舉辦個人畫展，他的構圖簡約，展現超脫世俗的悠然心境。中央社記者陳永魁攝　60年5月1日
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（中央社網站）1971年（民國60年）5月1日：藝術家趙二呆於台北市凌雲畫廊舉辦個人畫展。

趙二呆，本名趙同和，家中排行第二，自幼木訥寡言，因此家人暱稱他為「二呆子」。但這位「呆子」仕途一路順遂，曾出任省營農工企業公司總經理等要職，在商界頗負盛名。

在經歷喪女之痛後，民國58年、年僅53歲的趙同和決定提前退休，專心投入藝術創作，以「趙二呆」之名發表作品。他的水墨畫簡練沉靜，展現無爭無求、淡泊悠然的自在心境。作品曾巡展歐美、日本、香港等70餘座城市，並獲羅馬國立現代藝術館典藏。

民國77年，趙二呆響應文建會「田園藝廊」計畫進駐澎湖，自費興建「二呆藝館」作為生活起居與創作的空間，並自喻為「藝奴居」，象徵獻身藝術的精神。藝館於79年啟用，為澎湖首座藝術館，完整保存其創作。澎湖縣政府感念趙二呆的貢獻，特將藝館前道路命名為「同和路」。

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藝術家趙二呆認為創作不能忽略時代性，他的水墨畫跳脫傳統山水格局，融入汽車與現代人物，反映當代生活氣息。中央社記者陳永魁攝　60年4月29日
藝術家趙二呆認為創作不能忽略時代性，他的水墨畫跳脫傳統山水格局，融入汽車與現代人物，反映當代生活氣息。中央社記者陳永魁攝　60年4月29日
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