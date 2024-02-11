更多編輯台推薦新聞：
一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢
國際

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鎮壓國內反對派 緬甸軍政府頒布強制徵兵令
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》成棒之父嚴孝章

2024/2/11 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
棒協理事長嚴孝章（右2）頒發獎金給棒球選手趙士強（右1）、林華韋（左1）、郭泰源（左2）。（中央社檔案照片）
棒協理事長嚴孝章（右2）頒發獎金給棒球選手趙士強（右1）、林華韋（左1）、郭泰源（左2）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1983年（民國72年）2月11日中華民國棒球協會理事長嚴孝章頒發獎金，獎勵棒球選手趙士強、林華韋、郭泰源3人在世界成棒大賽的傑出表現。

嚴孝章自1959年6月起擔任行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮工處處長，任內陸續成立榮工少棒、青少棒、青棒及成棒隊，致力推展台灣棒球運動。

1981年嚴孝章接任中華民國棒球協會理事長後極力推展成棒運動，並不辭辛勞地在國際間奔波，為台灣棒球爭取參與多項國際賽事，贏得「成棒之父」的美名。

1986年8月第29屆世界棒球錦標賽於荷蘭阿姆斯特丹舉行，嚴孝章率領中華成棒隊參加比賽，並抽空赴瑞士、西德、奧地利等國洽公。最後一場中華隊與古巴之戰，嚴孝章原定到場觀戰，卻在比賽前一夜猝逝於奧地利下榻旅館，享壽65歲。

2014年嚴孝章與「少棒之父」謝國城、「職棒之父」洪騰勝、「鐵血教頭」曾紀恩獲選列入首屆台灣棒球名人堂。

想看更多嚴孝章的照片，立即到中央社影像空間。1130211

返台休假的旅日職棒投手郭源治（左）將簽名球棒贈送給棒協理事長嚴孝章（右），表達敬意。（中央社檔案照片）
返台休假的旅日職棒投手郭源治（左）將簽名球棒贈送給棒協理事長嚴孝章（右），表達敬意。（中央社檔案照片）
#林華韋
#郭泰源
#趙士強
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.237