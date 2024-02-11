開箱老照片》成棒之父嚴孝章

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（中央社網站）1983年（民國72年）2月11日中華民國棒球協會理事長嚴孝章頒發獎金，獎勵棒球選手趙士強、林華韋、郭泰源3人在世界成棒大賽的傑出表現。

嚴孝章自1959年6月起擔任行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮工處處長，任內陸續成立榮工少棒、青少棒、青棒及成棒隊，致力推展台灣棒球運動。

1981年嚴孝章接任中華民國棒球協會理事長後極力推展成棒運動，並不辭辛勞地在國際間奔波，為台灣棒球爭取參與多項國際賽事，贏得「成棒之父」的美名。

1986年8月第29屆世界棒球錦標賽於荷蘭阿姆斯特丹舉行，嚴孝章率領中華成棒隊參加比賽，並抽空赴瑞士、西德、奧地利等國洽公。最後一場中華隊與古巴之戰，嚴孝章原定到場觀戰，卻在比賽前一夜猝逝於奧地利下榻旅館，享壽65歲。

2014年嚴孝章與「少棒之父」謝國城、「職棒之父」洪騰勝、「鐵血教頭」曾紀恩獲選列入首屆台灣棒球名人堂。

想看更多嚴孝章的照片，立即到中央社影像空間。1130211