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開箱老照片》雷根夫婦關鍵時刻兩度訪台

2024/4/21 07:00
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美國加州前州長雷根夫婦，離台前在機場舉行記者會。中央社記者陳漢中攝 67年4月21日
美國加州前州長雷根夫婦，離台前在機場舉行記者會。中央社記者陳漢中攝 67年4月21日
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（中央社網站）1978年（民國67年）4月21日：來台訪問的美國加州前州長雷根夫婦，結束在台行程，行前在機場舉行記者會。

雷根夫婦曾於1971年在加州州長任內，代表尼克森總統訪台，出席民國60年雙十國慶，當時尼克森已派遣國家安全顧問季辛吉訪問北京，美方希望透過雷根之口保證與中華民國的關係不會有變化。

1978年美中關係正常化是卡特政府主政下的外交政策，當時已展開競選活動的雷根夫婦再度來台，對有風雨飄搖之感的台灣民心，發揮很大的安定作用。

1979年1月台美終止外交關係，雷根於1980年入主白宮，當時台灣對雷根政府極具好感，雷根為民主陣營帶來的希望也廣泛影響亞洲，特別是經濟快速發展的台灣、南韓與日本。

想看更多雷根的照片，立即到中央社影像空間。1130421

1978年4月19日美國加州前州長雷根夫婦，搭機來台訪問3天，我國工商協進會理事長辜振甫夫婦（右）在台北國際機場歡迎。中央社記者陳漢中攝 67年4月19日
1978年4月19日美國加州前州長雷根夫婦，搭機來台訪問3天，我國工商協進會理事長辜振甫夫婦（右）在台北國際機場歡迎。中央社記者陳漢中攝 67年4月19日
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