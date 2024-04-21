開箱老照片》雷根夫婦關鍵時刻兩度訪台

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（中央社網站）1978年（民國67年）4月21日：來台訪問的美國加州前州長雷根夫婦，結束在台行程，行前在機場舉行記者會。

雷根夫婦曾於1971年在加州州長任內，代表尼克森總統訪台，出席民國60年雙十國慶，當時尼克森已派遣國家安全顧問季辛吉訪問北京，美方希望透過雷根之口保證與中華民國的關係不會有變化。

1978年美中關係正常化是卡特政府主政下的外交政策，當時已展開競選活動的雷根夫婦再度來台，對有風雨飄搖之感的台灣民心，發揮很大的安定作用。

1979年1月台美終止外交關係，雷根於1980年入主白宮，當時台灣對雷根政府極具好感，雷根為民主陣營帶來的希望也廣泛影響亞洲，特別是經濟快速發展的台灣、南韓與日本。

想看更多雷根的照片，立即到中央社影像空間。1130421