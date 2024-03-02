碧桂園遭提清算申請 分析：債權人逼迫談判策略

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（中央社台北2日電）身陷債務危機的中國房地產開發商碧桂園遭債權人向香港法院提出清算申請。分析認為「沒有人真的樂見被清算」，債權人提出申請的目的是增加壓力，逼碧桂園的高層回到談判桌。

碧桂園在香港證券交易所發公告指出，香港「永恒信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約港幣16億元（下同，約合新台幣64億元），於2月27日向香港高等法院提出針對碧桂園的清算。

路透社報導指出，因為另一家房地產開發商恆大於1月29日遭裁定進入清算程序所帶來的壓力，使得碧桂園與債權人間「談判」迫切性大增。而清算申請則被債權人當作是重要的策略，藉此向碧桂園的高層施壓，讓他們回到談判桌，「談判重組協議比清算更符合債權人的最佳利益」。

投資管理公司霸菱的新興市場企業債務主管拉沃爾（Omotunde Lawal）分析，「沒有人真的樂見清算程序，因為這會對房地產開發商的境內業務產生連鎖反應，並令一切陷入停滯」。

一名持有碧桂園債券的債權人表示，目前有一些債權人正採取行動，向碧桂園施加更大的壓力，迫使其坐回談判桌，「這是一件好事，債權人越早鎖定一些條件越好」。

在恆大進入清算程序後，碧桂園未來的發展也成為了市場關注的焦點。

分析認為，相較於恆大，碧桂園的重整程序可能會更加順利，因為碧桂園的負債總額僅為恆大的2/3，而且公司的市值仍有約180億且擁有價值200億的物業管理部門，因此有更多的籌碼用以債務重整談判。

此外，相較於恆大集團創辦人許家印因涉嫌犯罪而被調查，影響了恆大重整的程序，碧桂園創辦人楊國強目前並沒有面臨這樣的問題。

據報導，碧桂園已聘請會計師事務所KPMG和盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP）為顧問，檢查資本結構和流動性狀況，並制定「整體解決」的方案。

另據，碧桂園日前發布的公告中強調，「各方堅信，清算是各方皆輸的結果」。將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通，以尋求最優解決方案。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130302