中國房市持續低迷 百大房企前2月銷售大減51.6%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）儘管中國大幅調降貸款利率，持續融資房企，但今天公布的大數據報告顯示，中國房市在濃厚觀望情緒下持續低迷，今年前2個月，百大房企銷售總金額比去年同期大減51.6%，2月銷售額也比1月減少。

中國指數研究院29日發布「2024年1－2月中國房地產企業銷售業績排行榜」。

數據顯示，今年前2個月，中國大陸前百大房企銷售總額為人民幣4762.4億元（約新台幣2兆907萬元），比去年同期大減51.6%。其中，2月銷售額比1月減少29.3%。

排行榜顯示，銷售額超過百億元的大陸房企有14家，比去年同期減少12家；超過50億元的房企8家，比去年同期減少18家。

中指研究院指出，春節房市「看多買少」，房企促銷活動難改購房者觀望情緒。房企透過多種途徑緊抓春節行銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者觀望情緒濃厚。

中指數據顯示，2024年春節假期期間（2月10日至2月17日），25個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約27%。

對於百大房企前2個月銷售大減，中指研究院分析稱，2022年疫情影響部分需求被暫時壓抑，2023年春節房市出現了部分反彈，銷售額基數較大。

其次，收入以及市場預期的不確定，導致需求端的疲軟，房企促銷活動僅能提升部分城市來訪者數量，並不能實質改變購房者觀望情緒。

第三，2024年春節期間各地政府緊抓旅遊產業支持力度，各地回家團聚或外出旅遊的人數激增，購房計畫向後延期，僅部分熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來，中指研究院認為，房市步入傳統「金三銀四」，核心城市政策效果有望進一步顯現。

報告說，短期來看，全國「兩會」召開在即，預計會後供需兩端將有更有利政策推出。一線城市有望進一步因需、因區優化限制性政策，二線城市有望全面取消限購政策。但3月不管是新屋還是中古屋成交表現或均較弱，「小陽春」行情或僅在部分核心城市出現。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130229