中國兩會在即 政治局會議強調努力完成經濟目標

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（中央社台北29日電）中國全國兩會將在3月初登場，中共中央政治局今天召開會議，會中討論中國國務院提出的政府工作報告，強調要增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境，努力完成全年經濟社會發展目標。

據新華社，中共中央政治局29日召開會議，討論中國國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第2次會議審議的「政府工作報告」。會議由中共中央總書記習近平主持。

會議指出，今年的工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。

會議指出，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴大中國國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水準對外開放，有效防範化解重點領域風險。

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會議稱，要堅持不懈抓好「三農」工作，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要加強政府自身建設，堅決糾治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹、善作善成，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議並提及，過去一年，中國面對異常複雜的國際環境和艱鉅繁重的改革發展穩定任務，「以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民」，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，疫情防控實現平穩轉段，經濟實現回升向好，民生保障有力有效，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130229