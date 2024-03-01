中國2024年兩會 仍需要核酸檢測

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）中國全國兩會（政協、人大）即將在4日拉開帷幕，今年兩會舉行的方式仍受到外界關注，現已知與會採訪仍需要做核酸檢測，幾次仍未明。

兩會的採訪形式是否會回到疫情前的「追趕跑跳碰」方式，以及參會人員是否需要「核酸檢測」，甚至是閉環管理，更直接傳達中國「開放」的訊號，代表全面揮別疫情管控的影響。

據已知，今年兩會仍要做核酸檢測，並由官方統一辦理進行。不過，需要進行幾次核酸檢測還未明，但已知不需要閉環管理。

兩會的新聞中心已經在2月27日啟動，為中外記者提供服務。今年有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。今年中外記者報名數量較前幾年有增長。

另據中國氣象局消息，2月29日至「兩會」期間，北京的天氣是以晴到多雲為主，平均氣溫略低於往年同期。3日夜間至4日、9日至11日大氣擴散條件及能見度較差；5日白天有3、4級偏北風，陣風6、7級。

今年是中國國務院總理李強第一次做政府工作報告，預計經濟成長目標是國際焦點，代表政府傳遞經濟訊號的方式之一。（編輯:朱建陵）1130301