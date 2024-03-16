萬科債務壓力難解 標普列負面信用觀察名單

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（中央社台北16日電）中國房地產開發商萬科陷入債務危機，先是遭信評機構穆迪使其評等降至「垃圾債」，如今另一家信評機構標普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。

萬科從去年10月起便陷入過幾波債務危機的傳言，近期更傳出中國國務院出手協調，要求銀行向萬科提供融資支持，並要求債權人考慮與萬科延長私人債務期限。

然而不穩定的財務狀況與中國整體房地產市場的動盪，直接影響投資人的信心。

綜合香港經濟日報、香港明報，國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）宣布將萬科列入負面信用觀察名單，因為銷售成績不佳以及財政狀況惡化，影響了流動性、槓桿率以及競爭地位。

標普指出，今年第1季，萬科用內部資源償還了約人民幣20億元（下同，約新台幣86億元）的境內債券。相比前年和去年，分別償還了到期境內債券約45億元和56億元。

標普認為，萬科目前依賴內部的資源應對即將到期的債券，這可能會縮小流動性的緩衝。另一方面，境內債券價格的大幅波動正在影響萬科的再融資能力。

進一步細分各種項目，萬科的長期發行人信用評級為BBB+、萬科子公司萬科地產的長期發行人信用評級為BBB， 萬科地產的高級無抵押票據長期發行人評級為BBB。雖然都維持在「投資級」，但已經觸底，與「投機級」僅一線之隔。

在標普宣布將萬科列入負面信用觀察名單之前，11日，穆迪已先宣布，撤銷萬科Baa3的發行人評等，授予其Ba1的公司家族評等，也就是從投資級別降為投機級別，即市場所謂的「垃圾級」。

穆迪並將萬科所有信用評等列入下調觀察名單。早在去年11月24日，該機構已把萬科的評等展望下調至「負面」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130316