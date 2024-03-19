中國房企遭整治 許家印恆大碧桂園被限消費凍股權

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（中央社台北19日電）中國知名房企接連陷入債務危機，北京當局祭出多項手段整治房企。今天中國兩處地方法院發布公告，將對中國恆大集團及董事長許家印新增限制消費令，以及凍結章丘市碧桂園所持約人民幣6.67億元（約新台幣29億元）的股權。

中國恆大地產18日才公布收到中國證監會通知，將對恆大罰款人民幣41.75億元，並終身禁止許家印進入證券市場，如今又有更多負面消息。

綜合中國媒體報導，湖北銀行股份有限公司咸寧分行申請強制執行借款合約糾紛，原因是恆大集團未按執行通知書指定期間履行法律文書確定的給付義務。湖北省咸寧市中級人民法院因此對恆大集團發出限制消費令，規定恆大集團及其法定代表人許家印「不得實施高消費及非生活、工作必需的消費行為」。

許家印被限制的高消費行為包括，乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥及輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會及高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或新建、擴建與高檔裝修房屋；旅遊、渡假；乘坐G字頭（高鐵）動車組列車等。

此外，今年初中國大型房企碧桂園逾30個項目被列為專案融資「白名單」，有望獲貸款支持，其中包括位在山東省的建案。但今天傳出，碧桂園旗下的「章丘市碧桂園房地產開發有限公司」部份股權將遭凍結。

綜合陸媒今天報導，「章丘市碧桂園房地產開發有限公司」新增10則股權凍結訊息，凍結期限自今年3月至2027年3月。股權被執行的企業包括濟南碧筱置業有限公司、濟南正啟置業有限公司、濟南碧榮置業有限公司等。凍結股權數額為人民幣188萬元至1.55億元不等，合計凍結約6.67億元，執行法院均為山東省濟寧市中級人民法院。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130319