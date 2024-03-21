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中國金輝控股傳恐陷債務違約 曾入選示範性房企

2024/3/21 13:33（3/21 14:00 更新）
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（中央社台北21日電）中國知名房企接連陷入債務危機，如今又有房企恐面臨債務違約。曾為「示範性房企」的金輝控股20日晚間公告，表示一筆3億美元債，未能在應付日期（20日）支付。

綜合中國媒體報導，金輝控股於20日晚間表示，依據2024年票據條款，有一筆本金總額為3億美元（約新台幣95億元）、票面利率為7.8%的票據，應於20日付清該債券所有未償本金連同任何應計和未付利息，但尚未支付。

不過財聯社引述香頌資本執行董事沈萌說法，表示美元債到期未償付算是違約，但有1個月的寬限期，所以債務人仍有機會償還，而不受債務融資協議違約條款的影響。

金輝控股表示，集團正努力解決並與票據持有人保持溝通，尋求最佳解決方案，以確保維護各方持份者的利益。同時，為確保交付項目有序及按時兌付債務，集團已採取多項應對措施，包括加快物業銷售、回款及降低生產成本等方式，以維持現金流平衡。

此一消息震驚中國房產界，因為作為「示範性房企」的金輝控股去年還頻頻發債。金輝曾三度使用「第二支箭」（民企債券融資）發行債券融資，分別於2022年底發行人民幣12億元「中債增」中期票據；2023年8月發行8億元的第一期中期票據；去年底也發行2023年度第二期中期票據，金額為人民幣8億元。募集資金主要用於補充流動資金、保交樓項目建設、償還境內外債券等。

第一財經評論，金輝融資規模與債務規模相比仍顯微薄，再加上中國房地產整體情況、龍頭房企也陷入債務危機，金輝違約償債的情況也在所難免。

據第一財經報導，金輝一年內須償還款項總計141.66億元，而其現金及銀行結餘為109.27億元，現金短債比僅0.77，金輝短期償債壓力仍然不小。再加上信評機構穆迪去年將金輝控股（集團）有限公司評級，從B3下調至Caa1，並將該公司的高級無抵押評級從Caa1下調至Caa2，評級展望為負面，金輝的償債壓力早可預期。

其實金輝過去稱得上是中國房產市場中「閩系黑馬」的一員。1996年董事長林定強於福州創立金輝集團，2013年金輝集團籌謀上市，最後於2020年登上港股。金輝全口徑銷售額於2020年突破900億大關，但好景不常，2022年金輝的銷售額腰斬，只達401.8億元，且今年前2月只有20.6億元的銷售金額，令債務狀況雪上加霜。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130321

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