陸媒：恆大作假帳金額冠全球 獨立會計師難卸責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國官方揭露恆大地產財報造假，中國媒體報導，恆大地產作假帳，堪稱全球最大規模的財務造假案，並說早在2012年恆大即被披露帳本有問題，但獨立會計師普華永道卻替恆大護航。

中國恆大地產18日晚公布，收到中國證監會通知，對恆大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，並指董事長許家印「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。

中國媒體財聯社19日報導，恆大地產在2019至2020年期間財務造假達人民幣5640億元（下同，約新台幣2兆4920億元），虛增利潤920億元，如此鉅額虛增利潤使恆大房產假帳成為全球最大財務造假案。

報導指出，恆大造假本可防微杜漸，因早在2012年6月，美國做空機構香櫞研究（Citron Research）曾發布長達57頁報告，歷數恆大地產4宗罪和7危機，指控恆大透過6種方式誇大資產，並降低負債。

香櫞當時調整恆大財報後研判，恆大的帳目減列高達710億元的資金需求，股權價值應該是負360億元。

恆大地產作假帳的審計報告出自香櫞創辦人創辦人萊夫特（Andrew Left），當中並引用中國財政部曾要求恆大重新上報合併報表，藉此佐證恆大涉會計欺詐。

中國財政部2011年10月11日審計恆大2009年年報發現，恆大並未把旗下57家子公司併表，提供不準確的資產訊息，高估成本和遞延所得稅，因而要求恆大重新上報準確的合併報表，否則處以罰款。

但恆大的獨立會計師普華永道不顧香櫞的示警，照樣出具對恆大地產財報無保留意見的審計報告，以致釀成恆大財務造假難善後的大患。

報導說，香櫞發布質疑恆大財報的報告後，導致這家中國地產商的股價重挫20%，許家印隨即召開電話會議消弭投資人疑慮並維穩股價。

同時花旗銀行、德意志銀行、摩根大通等9大投行陸續表態挺恆大，反指香櫞缺乏足夠證據，調查沒必要又缺乏常識；同年7月初，恆大地產執行董事兼副總裁賴立新偕同律師，赴香港警務處告香櫞惡意攻擊。

香港證監會則於2014年12月對萊夫特和香櫞提訴，反指不利恆大的報告發布前，萊夫特和香櫞賣空410萬股恆大地產股票，獲利港幣160萬（約新台幣650萬元），這也是香港證券監管機構首次對做空者採取法律行動。

最終，香櫞創辦人於2016年被裁定散布假訊息做空恆大地產，除了禁入香港市場，還得承擔巨額罰款。（編輯：曹宇帆/謝怡璇/周慧盈）1130320