房地產白名單效果有限 中國官方要銀行加速放款

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（中央社台北26日電）中國政府1月起推動專案融資白名單，給予符合條件房地產項目融資支持。政策上路至今，成效不如預期，外媒報導，監管部門正對銀行施加壓力，要求在6月底前完成已申請的貸款批准和放款。

恆大、碧桂園等中國大型房企連爆危機後，中國不斷祭出措施試圖重振房地產行業，今年初啟動「白名單」專案融資，盼能將國有銀行的資金發貸到政府核准的建設項目，但救市措施效果甚微。

據路透社報導，在白名單中扮演重要角色的國有銀行，至今仍為了避免自身風險擴大而採取謹慎的態度，而比起新增貸款，銀行更傾向於延長現有貸款的期限並降低利率。

報導引述消息人士表示，整體而言，「白名單」涵蓋的範圍包含國營與私人開發商的項目，總計新增貸款的規模約為1.5兆元人民幣（約新台幣6.6兆元）。監管部門上週已經要求銀行要在6月底前完成所有貸款的批准和發放，而且也要求必須對國營與私人開發商的項目「一視同仁」。

經濟顧問公司龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）分析指出，銀行非常清楚，他們可能會在新增的房地產貸款上蒙受損失，但「決定權並不完全掌握在自己手上」。

中國的銀行不願向陷入困境的房地產行業提供新的信貸，是因為擔心資產品質和盈利能力受到影響，而資產品質和盈利能力已經受到貸款需求不溫不火和經濟不景氣的打擊。

報導引述私營開發商人士透露，在白名單上路後，銀行只是調整了現有貸款的還款計劃，所有新增貸款都只提供給大城市的項目。但在監管機構上週發出的指示後，態度發生了轉變，有銀行已告知私營開發商，最快在本月底會發放新的貸款。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130326