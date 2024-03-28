中國恆大汽車去年虧損531億元 天津工廠暫停生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國恆大汽車昨天發出公告，指去年淨虧損人民幣119.95億元（下同，約新台幣531億元），總負債725.43億元；集團承認產銷不達預期，由於資金原因，天津工廠暫停生產。

綜合第一財經及澎湃新聞報導，恆大汽車27日於香港交易所發出公告，指2023年收入為13.40億元，淨虧損共119.95億元，較2022年減少虧損56.64%。

虧損包括終止經營之業務（即剝離地產項目）虧損10.61億元，資產處置、資產減值等非經營性虧損63.84億元，經營性虧損45.50億元。

公告又稱，截至2023年12月31日，集團資產總額348.51億元，負債總額725.43億元，而其中借款占264.84億元，貿易及其他應付款430.12億元，其他負債30.47億元。

據公告，截至2023年12月31日，集團累計虧損及股東虧損分別為1108.41億元（2022年為989.06億元）及376.93億元（2022年為686.51億元）。於2023年12月31日的現金及現金等價物為1.29億元（2022年為2.20億元）。

公告中表示，集團仍在積極與各銀行、其他金融機構、第三方和關聯方協商，以展期將於2023年12月31日後12個月內到期的現有借款和公司債券，在引入戰略投資者的前提下使集團能夠應付自2023年12月31日起12個月內到期的財務責任。

不過，該集團強調，是否能夠繼續持續經營，將取決於是否能夠成功執行並完成業務和營運重組計劃、融資計劃，及是否能夠成功產生經營現金流並獲得額外融資來源，以清償其現有的財務責任等。

恆大汽車又在2023年財務年報表示，該集團受到外部、內部因素影響，產銷不達預期，面臨經營困境，研發、生產和銷售等經營活動及員工隊伍穩定受到影響。截至2023年12月31日，天津製造基地按市場需求生產恆馳5，累計生產下線1700輛，累計交付超過1389輛。

財務年報又指出，近期由於資金原因，該集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產。該集團將引入戰略投資者積極籌措資金，在資金到位下，集團計劃繼續推進恆馳5的年度款和改款，恆馳6、恆馳7的開發驗證及量產。（編輯：陳鎧妤/廖文綺/唐佩君）1130328