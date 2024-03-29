地產優等生勒緊褲帶 萬科郁亮年薪千萬降至1萬

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（中央社記者張淑伶上海29日電）中國房市低迷，「模範生」開發商萬科集團也面臨困難。萬科昨晚公告，董事會主席郁亮等3人自願領取月薪稅前人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），僅3年多前，郁亮還年薪逾1000萬元。

中國房市的寒風，吹向房地產公司裁員降薪，從擴張快、舉債高的恆大，到不踩財務紅線的萬科，都受到影響。

第一財經報導，28日晚間，萬科集團發布了2023年度業績公告。2023年萬科集團營業收入人民幣4657.4億元（下同，約新台幣2兆627億元），年減7.6%；歸屬於上市公司股東的淨利潤121.6億元，年減46.4%。

在利潤大幅減少的情況下，2023年在萬科集團全職工作的8位董事、監事、高級管理人員自願放棄2023年度獎金。萬科集團管理層的2023年度稅前報酬總額合計降至916萬元，比起2022年的3466萬元，年減幅度達73.6%。

另外，自報告披露之日起，董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍自願領取月薪稅前1萬元。

報導說，這不是萬科集團管理層首次降薪，反映出中國房地產這幾年的景況。

2021年萬科集團歸屬母公司的淨利潤從415億元降至225億元，降幅46%，萬科面臨上市30年來第3次利潤下滑，郁亮當年自願放棄其2021年度全部獎金，當年領取稅前薪資154.7萬元。兩年時間過去，2023年，郁亮在萬科集團領取的薪資再次下降至127萬元。

據wind平台統計的數據，郁亮自2017年任萬科集團董事長以來，2017年至2020年4年間，郁亮每年在萬科集團獲取的年度稅前報酬均高於1100萬元，這還不包括公司分紅。

2023年，萬科集團決定不派發股息，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，是自1992年以來首次不分紅。

萬科作為國資支持、財力雄厚、緊跟政府政策發展的大型地產公司，但仍難逃房屋銷售市場低迷、收入大降的影響，去年10月起便陷入過幾波債務危機的傳言，近期更傳出中國國務院出手協調，要求銀行向萬科提供融資支持，並要求債權人考慮與萬科延長私人債務期限。（編輯：曹宇帆）1130329