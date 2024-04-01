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貪腐尷尬 港媒：大陸律師證書取消司法部長簽名

2024/4/1 10:09
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（中央社記者張謙香港1日電）據報導，在中國大陸兩任司法部部長吳愛英和傅政華「出事」後，自2月1日起，司法部發出的律師證書不再有部長簽名，而此前有律師抱怨，他們的證書有兩人的簽名，「突然髒了」，帶來尷尬問題。

星島日報今天刊文指出，大陸司法部的職責除了起草法律、監獄管理，還負責國家統一法律職業資格考試的組織實施工作，而自2002年律師資格考試改為國家司法考試後，法律職業資格證書就蓋有司法部公章及司法部長的簽名。

不過，自今年2月1日起，律師資格證書不再有司法部長的簽名，只是加蓋司法部公章。

文章表示，雖然北京官方沒有解釋為何取消部長簽名，但在吳愛英、傅政華「出事」後，不少律師抱怨證書上有他們的簽名，「突然髒了」。

文章指出，吳愛英執掌司法部12年，所簽證書無數，2017年涉嚴重違紀問題被開除黨籍。隨後，張軍短暫擔任部長1年，2018年公安部前常務副部長傅政華接任司法部部長。

傅政華於2020年卸任，2021年10月落馬，因受賄人民幣1.17億元而被判死緩。

據指出，接替傅政華擔任司法部部長的是時任遼寧省省長唐一軍；唐一軍於1961年3月生，在浙江工作長達40年，被視為「浙系幹部」，一度被視為政壇明星，但在中共二十大，他沒有出任中央委員，引起廣泛關注。

去年1月，唐一軍擔任江西省政協主席，由「內閣」成員轉為地方政協主席，相當罕見，明顯被邊緣化。

當時外傳唐一軍是健康原因而退居二線，但也有人認為是「出問題」而遭貶，事情還沒完。唐一軍最近一次公開露臉是3月22日參加江西省委理論學習中心組集體學習。（編輯：唐佩君）1130401

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